WTA Hobart, ottima Cocciaretto: battuta Cornet, ora il derby contro Paolini. Fuori Bronzetti

Buone notizie dalla Tasmania, a Hobart, nel WTA 250.

Ci sarà un derby azzurro al secondo turno tra Jasmine Paolini vincente ieri ed Elisabetta Cocciaretto che oggi ha estromesso l’esperta e arcigna Alizé Cornet.

6-4 6-2 il punteggio finale che ha premiato la marchigiana, al primo successo stagionale e maturato contro un’avversaria sempre molto complicata da affrontare e dove è stata bravissima dopo un primo set controllato al servizio vincere la fase iniziale del secondo quando ha speso tanto per salire 2-0 per farsi raggiungere in un turno di battuta perso sul 2-1 40-15, ma ha evitato il sorpasso cancellando una chance di 3-2 della francese per prendere subito un nuovo break a suo favore e infilare quattro giochi consecutivi. Domani dunque la sfida contro Paolini, che al primo turno aveva eliminato Patricia Maria Tig per 6-3 6-1.

Sia Cocciaretto sia Paolini rimangono comunque in una zona di tabellone abbastanza piena di nomi pericolosi: già l’avversaria nei quarti sarebbe o Bernarda Pera o l’altra veterana del tabellone Laura Siegemund. Nella metà bassa, inoltre, c’è anche Sofia Kenin che sta provando il rientro dopo un anno e mezzo di problemi e oggi ha esordito con un doppio 6-2 contro Zhu Lin per affrontare al secondo turno la qualificata Maryna Zanevska, che ha estromesso con un doppio 6-4 la numero 2 del seeding Elise Mertens, acciaccata e visitata a metà del secondo set per un problema alla spalla.

Nulla da fare invece per Lucia Bronzetti, sconfitta 6-4 6-3 dalla russa Anna Blinkova.