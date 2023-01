WTA Hobart, fantastica Cocciaretto: prima volta in finale. Battuta Kenin, sfiderà Davis

La prima volta nel circuito maggiore non si scorda mai, e quindi la Tasmania da oggi sarà un posto un po’ speciale per Elisabetta Cocciaretto che ha colto la prima finale nel circuito maggiore della carriera.

Per la marchigiana, che ha ancora energie nel proprio serbatoio malgrado la maratona di ieri e il match molto duro di oggi contro Sofia Kenin, ha superato la campionessa dell’Australian Open 2020 portandosi all’ultimo atto del torneo WTA 250 locale.

7-5 4-6 6-1 il punteggio finale, con altre due ore e passa di gioco dove ha contato soprattutto ritmo e resistenza. L’azzurra è parsa con un livello maggiormente costante rispetto alla statunitense, malgrado poi a fine primo parziale abbia avuto bisogno di un medical time out per massaggiare la coscia.

L’unica amarezza, in questo caso, è che siamo a pochissimi giorni ormai dall’inizio dell’Australian Open. Tutte queste partite in serie, match lunghi, rimonte e vittorie al terzo, rischiano di toglierle energie importanti per il primo Slam dell’anno. È anche vero però che è giusto non fare calcoli per lei. Un po’ come successo per Linda Noskova che partita dalle qualificazioni si era spinta fino alla finale di Adelaide la scorsa settimana: con tutto quello che aveva speso era facile pensare potesse arrivare vuota a Melbourne dove ha perso al primo turno delle qualificazioni malgrado fosse numero 56 del mondo. Però intanto ha messo in cascina 330 punti e un balzo in classifica tale da dimezzare il suo ranking.

Cocciaretto, che tra l’altro sarà in campo già nella nottata italiana tra domenica e lunedì, contro un’avversaria tutt’altro che comoda come Elena Rybakina, sta facendo benissimo a continuare finché ne ha. La possibilità della prima finale in carriera nel circuito WTA, dell’ingresso in top-50 e di un’annata impostata da subito su binari positivi deve essere uno stimolo forte e così anche quel fastidio alla coscia è divenuto un passaggio.

Vinto il primo set cancellando una palla set è stato fondamentale, perché nel secondo Elisabetta ha avuto un calo al servizio ed è riuscita a quel punto a gestire le energie per il terzo set dove è partita forte e ha dominato nel parziale. Domani dunque scenderà in campo nella nottata italiana per affrontare Lauren Davis, che ha superato 6-3 6-3 la qualificata Anna Blinkova.