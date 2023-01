WTA Hobart: Cocciaretto finisce le energie, primo titolo per Davis dal 2017

Finisce in finale il bellissimo cammino di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Tasmania.

L’azzurra, pur mostrandosi come la migliore in campo per quasi un set ha poi finito le energie, o quantomeno pagato mentalmente la ‘botta’ subita dai due set point non concretizzati sul 6-5 per cedere 7-6(0) 6-2.

Lauren Davis, statunitense classe 1993, ha conquistato così il secondo titolo WTA della sua carriera. Il precedente fu più o meno in questo periodo dell’anno, nel 2017, quando si impose ad Auckland in Nuova Zelanda. Brava lei, oggi, nel prendere il comando della partita nel momento decisivo e contare su un livello atletico alla pari dell’avversaria che non ha più avuto alla lunga la stessa brillantezza ed esplosività.

Dopo due partite consecutive lunghe e complicate, Cocciaretto era nella spiacevole condizione di chi stesse puntando tantissimo sul set di apertura. Ha cominciato lei al servizio e non c’è stato alcun modo per la sua avversaria di arrivare a palla break. Davis si difendeva, rimaneva a contatto, e poi operava lo scatto decisivo prendendosi il primo parziale vincendo gli ultimi 10 punti consecutivi prima di involarsi nel secondo parziale fino al 6-2 conclusivo.

Elisabetta ora avrà bisogno di recuperare tante energie, perché il suo esordio all’Australian Open sarà tra meno di 48 ore. Lunedì nel tardo pomeriggio locale, infatti, scenderà in campo contro Elena Rybakina.