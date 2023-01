WTA Auckland, Venus Williams è immortale: vittoria a quasi 43 anni

Serena Williams lo scorso settembre ha concluso la sua carriera da professionista a un paio di settimane soltanto dai 41 anni. Sua sorella Venus invece, un anno più vecchia, ancora non vuole appendere la racchetta al chiodo.

Classe 1980, nel circuito WTA dal 1994, è in una fase dove da almeno due anni gioca per il puro piacere di esserci. Non vinceva partite dal primo turno di Wimbledon 2021, aveva concluso il 2022 a secco, e ora è arrivata al successo nel primo turno del WTA 250 di Auckland.

7-6(4) 6-2 alla qualificata statunitense Katie Volynets, numero 117 del ranking, e quel sorriso stampato in volto unito alla piroetta che è sempre apparso dopo le sue vittorie. Siamo ben oltre il limite per quello che riguarda la carriera ma vederla dannarsi l’anima per rincorrere giocatrici che ormai possono considerarsi, in tante, nell’ordine dei 20 anni più giovani di lei lascia un senso di completezza. Non avrebbe bisogno di tutto ciò, anche oggi era a un passo dal perdere il primo set e forse da lì non sarebbe riuscita a risalire sulla distanza dei tre parziali, e invece ci ha provato e ce l’ha fatta, brekkando Volynets per il 5-5 e prendendosi poi il set al tie-break dopo anche un’interruzione per pioggia.

Il secondo parziale, a quel punto, ha visto Venus volare sul 5-0, bloccarsi un attimo e ripartire sul 5-2. Vinceva questo torneo nel 2015, oggi è qui per godersela. Siamo nel 2023, e una Williams è ancora vincente nel circuito WTA a pochi mesi dal compiere 43 anni. Non è nemmeno vicina al record dei quasi 48 anni di Martina Navratilova a Wimbledon nel 2004, o di Kimiko Date Krumm che nel 2015 a un mese dal compierne 45 si è imposta contro Sabine Lisicki al primo turno di Stanford.

Risultati

[WC] V. Williams b. [Q] K. Volynets 7-6(4) 6-2

L. Zhu b. [6] M. Brengle 4-6 7-6(6) 6-4

[8] R. Marino b. D. Galfi 6-3 7-6(3)

[Q] Y. Bonaventure b. C. McNally 5-7 6-4 6-4

J. Grabher b. T. Martincova 5-7 6-1 6-2

[3] L. Fernandez b. [WC] B. Fruhvirtova 6-1 6-1