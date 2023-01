WTA Auckland: Cocciaretto sconfitta all’esordio, Raducanu batte Fruhvirtova

Brutta sconfitta per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda.

La marchigiana, alla prima partita del suo 2023, è stata battuta in volata contro Anna Blinkova 6-4 4-6 7-5.

Numero 64 delle classifiche mondiali, Cocciaretto ha lottato per oltre due ore e mezza perdendo però contro la russa, dietro di lei di appena nove posizioni nel ranking.

I numeri al servizio non erano affatto brutti, ma ha fatto forse troppo poco in risposta, soprattutto nel primo set quando ha perso la battuta nel game di apertura e da lì ha totalizzato solo due chance di break sul 2-1 Blinkova. Abbastanza diversa la musica nel secondo set dove è volata avanti di un break nelle prime fasi, si è fatta riprendere dal 4-1 al 4-4 ma è stata bravissima sul 5-4 riaprendo un game in risposta dove era sotto 30-0 e con quattro punti consecutivi pareggiare il computo dei parziali.

L’equilibrio continuava anche nella terza frazione e dal 3-1 Blinkova si passava al 3-3 con altri game molto tirati arrivando verso la fine. Purtroppo Elisabetta non è riuscita a vincere alcun punto dal 5-4 in suo favore al 6-5 per l’avversaria, un parziale di 8-0 per la russa che ha spezzato la situazione e al servizio Blinkova non ha tremato riuscendo a portare a casa la partita.

Tra gli altri risultati, comincia con un successo il 2023 di Emma Raducanu che è rientrata dal 6-4 2-0 per Linda Fruhvirtova imponendosi 4-6 6-4 6-2.

Risultati

[1] C. Gauff vs T. Maria

X. Wang vs [WC] S. Kenin

[Q] V. Kuzmova b. [4] B. Pera 6-4 6-4

E. Raducanu b. L. Fruhvirtova 4-6 6-4 6-2

T. Zidansek vs [7] D. Kovinic

[5] X. Wang vs K. Muchova

[EC] E. Routliffe vs [Q] E. G. Ruse

A. Blinkova b. E. Cocciaretto 6-4 4-6 7-5

[Q] R. Masarova vs [2] S. Stephens