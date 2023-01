WTA Adelaide 2: Kudermetova, 20 ace e vittoria contro Azarenka. Bene Anisimova e Krejcikova

Come ieri non hanno avuto buona fortuna Garbine Muguruza e Karolina Pliskova, anche oggi una veterana (ormai) del circuito WTA è stata eliminata dal secondo WTA 500 di Adelaide della stagione.

Victoria Azarenka pur dominando il primo set si è arresa in volata a Veronika Kudermetova, in una delle sue prime uscite da top-10 dopo averla conquistata solo nella settimana conclusiva del 2022.

Un 2-6 7-6(4) 6-4 dove dopo un parziale di apertura molto caotico e lottato, entrambe hanno innalzato la qualità dei servizi e la gestione dei rispettivi turni di battuta. La russa, addirittura, dopo aver sofferto da matti nel primo set non ha più perso la battuta. La bielorussa, che ha ceduto il game inaugurale, ha retto poi fino all’ultimo momento.

A spiccare, tra i dati, i 20 ace di Kudermetova che ha cancellato i sei giochi consecutivi persi dal 2-0 in suo favore e le tante occasioni buttate nel primo set per concedere zero palle break nei due parziali successivi per avere la meglio del lungo braccio di ferro con la rivale, spiccando con 50 vincenti complessivi. Al secondo turno ci sarà dunque il derby contro Ekaterina Alexandrova, vincente 7-5 6-3 contro Jaimee Fourlis.

In un tabellone poi pieno di lucky loser, ben cinque, sono al secondo turno c’è Amanda Anisimova, che aveva perso nelle qualificazioni contro Jil Teichmann (anche lei vincente poi all’esordio nel main draw, contro Anastasia Pavlyuchenkova) e ha superato un’avversaria molto ostica come Liudmila Samsonova per 7-5 6-3 e affronterà ora Beatriz Haddad Maia, vincente 7-6(5) 6-1 contro Sorana Cirstea. Tra le altre partite di giornata, bene l’esordio stagionale di Barbora Krejcikova mentre Zheng Qinwen, dopo le tre ore e 36 minuti dell’ultimo turno di qualificazioni si è imposta 4-6 6-4 6-0 contro una delle lucky loser: Shelby Rogers.