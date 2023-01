Niente Australian Open per Alcaraz, infortunio alla coscia

Un infortunio muscolare alla coscia costringerà Carlos Alcaraz a saltare gli Australian Open, primo Grande Slam della stagione in programma a Melbourne.

Ad annunciarlo è stato lo stesso numero 1 del mondo sui social. “Purtroppo non sarò al Kooyong Classic nè agli Australian Open. È un momento difficile, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti”, ha scritto lo spagnolo dando appuntamento agli appassionati australiani al 2024. “Ero nel momento migliore della mia preseason, ma mi sono infortunato in un gesto fortuito e forzato durante l’allenamento, questa volta al muscolo semimembranoso della gamba destra. Avevo lavorato molto per raggiungere il mio miglior livello in Australia…”. In questo modo molto probabilmente Alcaraz perderà il primo posto nel ranking, anche se lo spagnolo non aveva molto da difendere: un terzo turno perso contro Matteo Berrettini nel 2022.