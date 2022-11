WTA Finals: Sakkari da ultima qualificata a prima semifinalista, Jabeur si riscatta

È ormai consuetudine, nelle WTA Finals, avere un piccolo exploit delle ultime giocatrici in ordine di tempo che sono riuscite ad arrivare alla qualificazione.

È successo tantissime volte nel corso degli anni recenti e non, e i fattori possono essere molteplici. Da dopo lo US Open di fatto comincia un rush finale che vede alcune col fiato corto per la stagione dispendiosa, e con magari qualificazioni già ottenute, perdere quella brillantezza dei mesi precedenti mentre chi deve ancora lottare conquista fiducia e forma arrivando super affamata all’evento.

Maria Sakkari è dunque solo l’ultima di una lunga serie di giocatrici arrivate con un biglietto last minute al ballo delle migliori otto dell’anno e che poi diventano almeno semifinaliste. Anett Kontaveit lo scorso anno fece uguale, giusto per proporre l’esempio più recente. La greca avrà ancora qualcosa da cambiare, ma intanto dopo la reazione di Guadalajara è riuscita a ritrovare la giusta cattiveria agonistica, dopo un periodo davvero negativo, bissando le semifinali ottenute alle Finals messicane dello scorso anno. Alla vittoria in due set contro Jessica Pegula nella prima giornata di Fort Worth ne è seguita quella ancora in due parziali contro Aryna Sabalenka, in un 6-2 6-4 piuttosto netto e che ha tagliato quel po’ di spinta ed entusiasmo che la bielorussa si era portata dietro dalla rocambolesca vittoria inaugurale contro Ons Jabeur.

Sakkari è stata brava in parte al limitare gli errori, in parte a essere la più bilanciata anche quando le situazioni si facevano tese. Nel primo set è emersa dalla gran lotta che c’è stata a metà parziale tra 3-1 e 5-2 e servizio, nel secondo non si è disunita dopo essersi vista riprendere da 3-0 e doppio break di vantaggio al 4-3 Sabalenka, cancellando bene un possibile pericolo nell’ottavo game e prendendosi gli ultimi due giochi ai vantaggi: la bielorussa sul 4-4 ha sprecato tre palle del 5-4 prima di cedere, sul 4-5 ha buttato altrettante occasioni vedendo la sua strada interrompersi al primo match point fronteggiato.

Se il primo verdetto è arrivato, per tutti gli altri ci sarà ancora da attendere.

Sakkari è in semifinale, con due vittorie e quattro set vinti consecutivi. Non è però certa del primo posto: se Jabeur dovesse batterla e Sabalenka perdere contro Pegula, la tunisina sarebbe prima e la greca seconda; se Jabeur dovesse batterla e Sabalenka battere Pegula, la greca vincerebbe il girone e una tra Ons e Aryna si giocherebbe il secondo posto in base alla migliore percentuale di set vinti. Una vittoria di Maria, chiaramente, vorrebbe dire primo posto lasciando che siano le altre tre a decidersi il piazzamento d’onore.

Pegula, giunta alle Finals da numero 3 del mondo, sta vivendo fin qui solo delusioni. Due sconfitte su due in singolare, due sconfitte su due in doppio. Ieri era pure partita bene contro Jabeur, vincendo nettamente il primo parziale per 6-1, ma nel momento in cui la finalista di Wimbledon e dello US Open ha trovato una scossa psicologica il match è andato subito in lotta vedendo la tunisina chiudere 1-6 6-3 6-3. Jessica è apparsa abbastanza scarica di energie, in una partita dove pesano un po’ le cinque palle break mancate nel primo game del set decisivo dove era anche avanti 0-40. Difficile dire che da lì in poi cambiava tutto l’incontro visto anche il livello non particolarmente alto e i continui cambi di copione, ma da lì in poi la numero 2 del mondo ha concesso le briciole alla battuta mandando sempre più sotto pressione la statunitense che ora dovrà affidarsi a varie combinazioni se vorrà raggiungere le semifinali. Anzitutto dovrà battere Sabalenka e sperare che Sakkari abbia successo contro Jabeur: dovesse lei vincere in due set, allora passerebbe come seconda; dovesse farcela in tre set (e solo con Ons sconfitta in tre set), il secondo posto sarebbe assegnato con la percentuale di game vinti tra lei e Jabeur.

Risultati singolare

[2] O. Jabeur b. [3] J. Pegula 1-6 6-3 6-3

[5] M. Sakkari b. [7] A. Sabalenka 6-2 6-4

Risultati doppio

[1] B. Krejcikova/K. Siniakova b. [6] Xu Y./Yuan Z. 6-3 6-3

[8] D. Krawczyk/D. Schuurs b. [3] C. Gauff/J. Pegula 3-6 6-0 1-0-5