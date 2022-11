Alcaraz salta le Finals e la Davis Cup: “Momento doloroso”

Sarà un amarissimo finale di stagione per Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo numero 1 nella classifica mondiale ritiratosi ieri nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy per dolori all’addome. «Purtroppo non potrò partecipare alle ATP Finals e alle Davis Cup Finals – ha annunciato su twitter il 19enne di Murcia -. E’ difficile e doloroso per me perdere questi due eventi così importanti per me, ma tutto ciò che posso fare è essere positivo e concentrarmi sul mio recupero. Grazie per il sostegno!».