WTA Monastir: Stefanini costretta al ritiro, Parry e Cornet sono ai quarti

Si ferma agli ottavi divinale il bel cammino di Lucrezia Stefanini a Monastir, nel WTA 250 tunisino che l’ha vista passare dalle qualificazioni e imporsi a sorpresa nel primo turno contro Magda Linette.

Proprio nel match contro la polacca, però, la si è vista con una importante fasciatura alla gamba sinistra. Non è sembrato darle particolarmente fastidio in un match comunque duro, ma forse una volta passata l’adrenalina e raffreddatosi il muscolo, sono cominciati i guai.

Oggi la toscana non ha retto, ritirandosi a inizio del secondo set contro Diane Parry quando era sotto nel punteggio 3-6 0-1. Non c’era molta partita fin lì, svuotata di particolare combattività e sempre abbastanza succube delle situazioni che la giovane francese proponeva. Era uno scontro che poteva anche presentarsi interessante: l’azzurra gioca con dritto e rovescio a due mani, la francese invece propone un rovescio a una mano. Eppure, non c’è mai stata partita con Stefanini che non riusciva a giocare soprattutto quando doveva servire la seconda e che è scivolata subito sotto 0-5 prima di aggrapparsi un po’ al momento e a qualche incertezza della sua avversaria che non ha chiuso col servizio sul 5-1 sprecando in tutto quattro set point e finendo anche indietro 0-30 sul 5-3 prima di riuscire a tagliare il traguardo.

A inizio secondo set un nuovo break per Parry ha aperto i giochi e nel secondo game, sul punteggio di 30-15, Stefanini ha detto basta. Diane dunque approda tra le migliori otto del torneo in attesa, con molta probabilità, di Veronika Kudermetova che da numero 2 del seeding partirà con tutti i favori del pronostico contro Magdalena Frech.

Oltre a Parry, la Francia porta ai quarti di finale anche Alizé Cornet, numero 3 del seeding, che ha battuto Harriet Dart 6-3 6-4. Cade invece la settima favorita del tabellone, con Katerina Siniakova battuta 7-5 6-2 da Claire Liu, possibile avversaria nei quarti di finale di Ons Jabeur.