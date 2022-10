WTA Monastir: Jabeur fuori già ai quarti, avanti Kudermetova e Mertens

Brutto epilogo nel primo WTA 250 in Tunisia per l’idolo locale Ons Jabeur.

La padrona di casa, numero 2 del mondo, si è fermata ai quarti di finale sconfitta in tre set contro Claire Liu.

Poteva, e probabilmente doveva, fare di più. Grande favorita oggi e nell’eventuale semifinale, che non giocherà, contro Elise Mertens, e invece si è arresa per 6-3 4-6 6-4. Liu l’avevamo vista fare piuttosto bene nel recente WTA 500 di Tokyo e si è ripetuta su quei livelli di chi è molto solida da fondo. Spinge forse poco, però è rapida e allungando gli scambi trova spesso maniera per incartare la situazione a chi non ha molta pazienza. Jabeur ha peccato anche in questo, col picco del terzo set dove è scivolata indietro di un break, ha trovato la parità sul 4-4 e rientrando da 0-30 nel turno di battuta successivo non ha saputo concretizzare la chance di 5-4.

A fine partita la statunitense si è quasi scusata col pubblico, accorso praticamente tutto per supportare la loro connazionale. Sarà dunque lei a sfidare in semifinale Mertens replicando la sfida avvenuta, e vinta, proprio a Tokyo dove fu un muro nei confronti della belga che dopo aver ceduto un set a Despina Papamichail si è “ripetuta” oggi contro Moyuki Uchijima pur vincendo alla fine 6-0 3-6 6-4.

L’altra semifinale vedrà di fronte la favorita numero 2 contro la numero 3 del seeding: Veronika Kudermetova ha superato 6-4 6-1 Diane Parry e affronterà ora Alizé Cornet che nel primo match di giornata si è imposta 7-5 7-6(1) contro Tamara Zidansek.