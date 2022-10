WTA Cluj: Paolini in semifinale, contro di lei Wang Xiyu

Bella settimana fin qui per Jasmine Paolini a Cluj Napoca.

In Romania, nella seconda edizione del WTA 250 vinto nel 2021 da Anett Kontaveit, l’azzurra è arrivata fino in semifinale con tre belle vittorie ai danni di Marta Kostyuk, Dayana Yastremska e Jule Niemeier.

L’unico set lasciato per strada in tre partite è stato proprio il primo giocato contro l’ucraina classe 2002 in una partita poi vinta 5-7 6-3 6-4. Da lì, è stata sempre lucida e cinica: 6-4 6-1 nel secondo turno contro l’altra ucraina dove hanno pesato i tantissimi errori di Yastremska, e infine il doppio 7-5 ai danni della giocatrice che ha raggiunto i quarti di finale all’ultimo torneo di Wimbledon e gli ottavi durante i recenti US Open.

Nella partita dei quarti ha reagito molto bene nelle fasi finali dei due set quando è stata chiamata a momenti delicati: nel primo sul 5-4 ha mancato un set point in risposta, game molto lottato, e subito dopo non ha tremato andando subito 6-5 e scaricando tutta la pressione sulle spalle dell’avversaria; nel secondo sul 4-4 è risalita da 15-40 cancellando le due palle break e convertendo alla terza occasione il punto del 5-4.

Adesso avrà di fronte a sé Wang Xiyu, giocatrice cinese classe 2001 che ha battuto 6-1 7-6(5) Nuria Parrizas Diaz nei quarti ma che la vera impresa fin qui del suo percorso è stata la vittoria per 6-1 6-7(8) 7-6(6) contro Elena Gabriela Ruse agli ottavi.

Nella parte bassa del tabellone ci sarà invece Anastasia Potapova, che ha superato 7-5 3-6 6-1 Anna Bondar e la connazionale Anna Blinkova, passata dalle qualificazioni e vincitrice 6-7(6) 6-1 6-3 contro la numero 2 del seeding Anhelina Kalinina.