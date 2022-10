WTA Cluj: Paolini è in finale, battuta Wang Xiyu. Affronterà Blinkova per il titolo

Ottime notizie da Cluj Napoca, in Romania, dove si sta svolgendo la seconda edizione del torneo WTA 250 locale.

Jasmine Paolini è infatti riuscita ad approdare in finale dopo la vittoria per 7-5 4-6 6-3 ai danni di Wang Xiyu, inanellando così la quarta vittoria consecutiva di una settimana fin qui da incorniciare.

Non era affatto facile il cammino, malgrado magari il nome di spicco. Marta Kostyuk al primo turno, Dayana Yastremska al secondo, Jule Niemeier ai quarti di finale e ora la pericolosa mancina cinese classe 2001 che ha buon potenziale seppur ancora il ranking la veda piuttosto indietro. Solo all’ultimo US Open, però, era riuscita nel bel successo ai danni di Maria Sakkari al secondo turno.

La partita di semifinali è durata quasi due ore e mezza, con il primo punto di svolta giunto sul finire della prima frazione quando la toscana si è presa il break decisivo per il 7-5 alla seconda opportunità. Nel secondo i game si sono fatti sempre più tirati mano a mano che ci si avvicinava al “traguardo”. Wang aveva preso un break di vantaggio già sull’1-1 e sul 5-3 ha avuto una prima chance di chiudere, in risposta. Jasmine si era tirata su ed era andata a sua volta avanti 15-40 in risposta, non riuscendo però a concretizzare le tre palle break totali ottenute. Nel set decisivo, di nuovo, le due sono state sempre a contatto. Paolini ha cercato un primo allungo sul 2-0, è stata ripresa e ha provato a scappare una seconda volta sul 4-2. Non ha confermato il break ma di nuovo in risposta era lei ad avere la meglio, riuscendo poi a chiudere la partita col servizio sul 5-3.

La sua avversaria in finale sarà Anna Blinkova, proveniente dalle qualificazioni. La russa si è imposta, anche lei, in un match durissimo contro Anastasia Potapova, a cui non è bastato rientrare da 1-5 nel set di apertura finendo per perdere 5-7 6-4 6-4. Sarà questa la prima finale WTA per Blinkova, classe 1998.