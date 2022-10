WTA Cluj: niente lieto fine per Paolini, Blinkova si impone in finale

Non c’è gloria per Jasmine Paolini al termine della finale del WTA 250 di Cluj Napoca.

In Romania la tennista azzurra non è riuscita a mettere le mani sul titolo del torneo locale venendo sconfitta in tre set in finale contro Anna Blinkova.

Si tratta del primo trofeo del circuito maggiore per la giocatrice russa, classe 1998, passata addirittura dal tabellone di qualificazioni e protagonista dagli ottavi in poi di vittorie (quattro) tutte maturate al terzo set.

6-2 3-6 6-2 il punteggio odierno, frutto di tante oscillazioni tra le due. E peccato per l’azzurra che i due set persi, alla fine con un punteggio netto, abbiano avuto praticamente l’identico sviluppo. Buona intensità nelle prime fasi, quattro game di sostanziale equilibrio, poi il primo allungo dell’avversaria con qualche errore di troppo di Paolini e il set che finiva lì. Nel primo Blinkova ha salvato una chance di break sul 2-2, da lì vincerà 12 dei successivi 17 punti giocati. Nel terzo rientra da 0-30 sul 2-2, da lì vincerà 12 dei 15 punti giocati.

Blinkova, che in stagione ha vinto la prima partita a livello WTA (tabellone principale) a giugno ed era arrivata a questo appuntamento con due soli successi, era ormai stagnante lontana dalla top-100, dove si era inserita con buona continuità tra 2018 e 2019. Non giocava una semifinale WTA proprio dalla fine del 2019, a Lussemburgo, e partiva qui da numero 138 del mondo lei che vanta un best ranking di numero 55 maturato quattro anni fa. Grazie a questo trionfo tornerà ampiamente tra le prime 100 (attorno al numero 80 del ranking), mentre per Paolini che deve rimandare l’appuntamento col secondo titolo in carriera dopo quello di Portorose 2021, ci sarà un balzo di una decina di posizioni dal suo ranking di inizio settimana che la vedeva al numero 78 del mondo.