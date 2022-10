WTA 1000 Guadalajara: Trevisan si arrende a Gauff. Pegula ai quarti, fuori Andreescu

Finisce agli ottavi di finale il cammino di Martina Trevisan nell’ultimo WTA 1000 della stagione 2022, a Guadalajara.

In Messico la toscana non ha potuto granché contro Cori Gauff che così dopo aver eliminato ieri Elisabetta Cocciaretto ha tolto del tutto la traccia di azzurro dal tabellone di singolare.

Proprio Cocciaretto nel secondo turno aveva giocato piuttosto bene, cedendo soltanto 7-6 6-3. Trevisan purtroppo non è riuscita a star dietro alla più quotata avversaria perdendo i primi nove game della partita e chiudendo con un netto 6-0 6-3 in favore della statunitense che ha avuto vita fin troppo facile all’inizio, si è distratta un po’ sul 4-1 nel secondo parziale perdendo due game consecutivi ma alla fine si è comunque ripresa il vantaggio e ha chiuso abbastanza comodamente, solidificando una posizione nella Race che la vede al momento al numero 4 dietro a Iga Swiatek, Ons Jabeur e Jessica Pegula.

Quest ultima, salvati tre match point nel secondo turno contro Elena Rybakina, si è imposta più comodamente oggi con un doppi 6-4 ai danni di Bianca Andreescu. È l’ottavo quarto di finale in stagione in un grande torneo, uno in più di Swiatek che però ha saltato i tornei ‘1000’ di Madrid e Guadalajara. Al prossimo turno avrà una tra Caroline Garcia e Sloane Stephens mentre Gauff attende o Victoria Azarenka (che ha approfittato del ritiro di Paula Badosa due giorni fa) o Madison Keys, ancora in lotta per le WTA Finals di Fort Worth.

Al momento di qualificate abbiamo: Swiatek, Jabeur, Pegula, Gauff e Garcia. Sabalenka e Kasatkina, che gioca in nottata contro Anna Kalinskaya, sono molto vicine visti anche gli scontri diretti che attendono quelle dietro di loro. Aryna ha perso al secondo turno, ma ha più di 300 punti di margine al momento su Maria Sakkari, che gioca in nottata contro Collins. La vincente di questa partita affronterà ai quarti di finale Veronika Kudermetova, ottava nella Race. Queste, con Kudermetova che oggi ha battuto 6-4 6-4 Aljona Ostapenko, saranno verosimilmente le partite clou per delineare gli ultimi tre posti.