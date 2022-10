ATP Vienna: Sinner rimane in corsa per Torino, ma adesso c’è Medvedev

Giornata molto positiva per Jannik Sinner, che oltre ad aver regolato in due set un buon Cerundolo ha ricevuto un discreto favore da Marcos Giron, che battendo Norrie lo ha praticamente escluso dalla corsa alle Finals. Purtroppo per il nostro ragazzo Auger Aliassime pare essere entrato in un buon momento di forma, ma intanto le speranze di arrivare a Torino ci sono ancora.

Per quel che riguarda il match non c’è tantissimo da dire, perché è stata la solita partita di Sinner contro un avversario poco disposto a concedergli granché ma con una velocità di palla inferiore. Sinner si è forse distratto in partenza, magari credendo che tutto potesse essere molto semplice, e quindi Cerundolo ha recuperato il break di svantaggio. Ma tra la fine del primo set e l’inizio del secondo, complice un Cerundolo davvero sciagurato, ha infilato cinque game di fila che gli hanno permesso di portare agevolmente in porto il match.

Il problema vero arriverà domani, perché nei quarti di finale Sinner avrà di fronte la testa di serie numero 1 del torneo, Daniil Medvedev, che oggi ha superato con grande facilità il beniamino di casa, Thiem. il russo sembra in ottima forma e se si considera che non è ancora matematicamente qualificato per le finals sarà facile comprendere che farà sul serio. Sinner non parte certo battuto ma il favorito stavolta non è lui. Vedremo.

Nelle altre partite bella vittoria di Dimitrov, che ogni tanto si ricorda del giocatore che poteva essere e tira fuori delle prestazioni di rara bellezza. A farne le spese il malcapitato Rublev, anche lui alla ricerca degli ultimi punti per le finals, e che dovrà rinviare alla settimana prossima i festeggiamenti. Continua invece la corsa di Hurkacz, che ha faticato contro Ruusuvuori ma ha vinto alla distanza. Domani troverà Coric, che ha battuto di nuovo Tsitsipas al tiebreak del terzo. Per il greco è un bene che la stagione finisca, ha proprio bisogno di raccogliere le idee.

Ottavi di finale

[1] D. Medveev b. [WC] D. Thiem 6-3 6-3

[6] J. Sinner b. F. Cerundolo 7-5 6-3

G. Dimitrov b. [3] A. Rublev 6-4 6-4

M. Giron b. [7] C. Norrie 63 6-4

[5] H. Hurkacz b. [SE] E. Ruusuvuori 7-5 4-6 6-3

B. Coric b. [2] S. Tsitsipas 4-6 6-4 7-6(4)