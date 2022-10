ATP Basilea: è un paese per vecchi, Wawrinka regola Ruud, vince anche Murray

C’è naturale smarrimento nel vedere quel campo senza di lui, sapendo che non ci sarà il rito della pizza e soprattutto ricordando che quel tennis, almeno per adesso, non lo rivedremo più. Ma a Basilea c’è pur sempre un altro svizzero, uno che fece piangere Djokovic a Parigi e che regolò Nadal a Melbourne, perché Stan “the man” quando lasciava andare il rovescio davvero non bastava nemmeno essere un fab, 3 o 4 poco importa, per fermarlo. Contro Ruud, che è sembrato sin troppo sorpreso dal livello dell’avversario, Wawrinka non ha neanche faticato troppo, ha giusto corso un paio di rischi dopo il break del primo set, risolti da un ace e da un dritto violentissimo, e poi ha vinto con una serie finale di 12 punti a 1, contro un Ruud che quasi non credeva a quello che gli faceva quell’altro e combinava tre disastri da giocatore di terza categoria nel game decisivo.

Con più pathos, come al solito, la vittoria di Andy Murray, che contro il qualificato Safullin ha perso il primo set al tiebreak e si è torvato sotto 4-1 nel terzo. Ma come tante altre volte, Murray, sbuffando e imprecando, ha semplicmente smesso di sbagliare e tanto è bastato per vincere cinque game di fila.

Ha superato agevolmente il turno Carreno Busta, ancora in corsa per le finals torinesi, domani l’atteso esordio di Musetti.

Primo turno

B. van de Zandschulp b. A. Mannarino 6-4 4-6 6-4

[WC] D. Strecker b. M. Cressy 7-6(4) 6-3

[5] P. Carreno Busta b. S. Baez 6-2 6-1

A. Davidovich Fokina vs M. Kecmanovic

A. Molcan b. [SE] M. McDonald 5-7 6-4 7-5

[6] R. Bautista Agut vs [Q] L. Djiere

A. Murray b. [Q] A. Safullin 6-7(5) 6-3 6-4

[PR] S. Wawrinka b. [2] C. Ruud 6-4 6-4