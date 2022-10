ATP Basilea: Auger Aliassime sorprende Alcaraz, Rune è più di una promessa

Questo torneo doveva essere mesto e nostalgico ma chissà se tra qualche anno non lo ricorderemo come il primo di una serie che ha visto protagonisti dei futuri plurivincitori di Slam. Uno di loro, a dire il vero, lo slam lo ha anche già vinto e il numero 1 ATP è lì a certificarlo, ma gli altri due, Auger Aliassime e Holger Vitus Nødskov Rune difficilmente non ne vinceranno in futuro. Il canadese ha maltrattato proprio Alcaraz, che adesso è sotto 0-3 nei confronti diretti, e prosegue un filotto di risultati che intanto lo ha praticamente qualificato per le finals – molto ridotte le possibilità di Fritz, 525 punti dietro, e di Hurkacz, 575, gli ultimi due ancora teoricamente in corsa, e chissà se non sia in grado di regalargli la top5 già alla fine di questa stagione. Quello che è certo è che le ultime due partite hanno fatto impressione, perché Felix è sembrato inscalfibile e dopo la sconfitta contro Draper agli US Open ha ingranato una marcia irragiungibile, Djokovic compreso, per gli avversari. Vedremo a Bercy, ma già domani contro Rune ne potremo sapere di più. Anche il danese, che ha rotto il muro della top20 a 19 anni e mezzo, viene da un torneo vinto e tranne l’incidente contro Huesler sembra crescere di partita in partita. Contro Bautista Agut ha impressionato la gestione del match, e la freddezza nel momento decisivo. Non basterà con questo Auger Aliassime, crediamo, ma vedremo come proseguirà a Bercy.

Semifinali

[3] F. Auger Aliassime b. [1] C. Alcaraz 6-3 6-2

H. Rune b. [6] R. Bautista Agut 7-6[1] 7-6[6]