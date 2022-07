WTA Varsavia: Swiatek e Paolini volano ai quarti, fuori Errani e Cocciaretto

Iga Swiatek continua la sua corsa nel WTA 250 di Varsavia, nell’impianto che fa da contorno allo stadio di calcio del Legia Varsavia.

La numero 1 del mondo ha impiegato 72 minuti per battere una generosa e combattiva Gabriela Lee per 6-3 6-2.

Molto apprezzabile l’atteggiamento della rumena, lucky loser numero 146 del ranking WTA, che per otto game non aveva concesso quasi nulla alla sua avversaria. Swiatek al servizio controllava molto bene la situazione, vincendo i primi 15 punti consecutivi, ma in risposta la concentrazione e, soprattutto, il dritto ogni tanto latitavano e così fino al 4-3 30-30 non aveva avuto nemmeno l’ombra di una palla break.

C’è voluto un attimo di tensione della sua avversaria, coinciso col primo doppio fallo dell’incontro, per sbloccare la situazione e lanciare la padrona di casa che da lì metterà a segno in tutto 7 game consecutivi arrivando al 4-0 e palla del 5-0, mancata a causa di un dritto terminato lungo. Lee non ha mollato, risalendo in quel turno di battuta e proponendosi bene in risposta nel game successivo cominciato con la prima smorzata della sua partita e dove ha messo a segno tre punti dal 40-15 per arrivare alla prima palla break, comunque ben salvata dalla polacca che, cancellato il pericolo, ha gestito poi bene gli ultimi game.

Venerdì per lei ci sarà la numero 5 del seeding e forse il pericolo più importante nel tabellone: Caroline Garcia, impostasi 6-3 7-5 contro una volenterosa Elisabetta Cocciaretto ma spesso senza particolare via d’uscita negli scambi, pagando forse la differenza nella potenza e pur salvandosi bene nel secondo parziale sul 3-3 e 4-4 è franata dal 5-5 30-15 con due doppi falli e una smorzata finita in rete.

Molto bene, seppur con qualche sbavatura, Jasmine Paolini che ha battuto Clara Burel 6-1 6-7(3) 6-0 facendosi sfuggire un secondo set dove conduceva 5-2 e doppio break, fallendo la chiusura del match anche sul 6-5 e servizio. Ottima, comunque, la reazione nel terzo set e domani affronterà Viktorija Golubic, che ha superato Kristina Mladenovic 6-7(4) 6-2 6-1.

Ritrata invece Sara Errani, che ha fermato il gioco sul 2-6 0-3 contro Kateryna Baindl dopo aver ricevuto un medical time out a fine primo set per un dolore all’anca.