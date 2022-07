WTA Varsavia: Paolini in semifinale, ma niente sfida a Swiatek. Iga battuta da una grande Garcia

Grande colpo di scena al WTA 250 di Varsavia, con Iga Swiatek che viene sconfitta nei quarti di finale e rimedia così la prima battuta d’arresto della sua stagione sulla terra battuta.

Il match contro Caroline Garcia, in fondo, nascondeva anche diverse insidie e fin dall’inizio si poteva pensare a uno sviluppo che l’ha vista soccombere già all’Australian Open contro Danielle Collins o a Dubai contro Aljona Ostapenko, ma dalla metà del secondo set tutto si era rimesso in equilibrio e alla fine, comunque, la francese si è presa una vittoria meritatissima.

6-1 1-6 6-4 il punteggio finale del match più atteso dal pubblico locale, con Swiatek molto amareggiata a fine partita e protagonista di una insolita stretta di mano quasi a volersene andare appena possibile, per lunghi tratti scontenta della sua prova e dell’incapacità che stava avendo nel fronteggiare la risposta della sua avversaria. Proprio questo è stato il pallino chiave dell’incontro, concluso tra l’altro con l’ennesimo colpo vincente di Garcia proprio in risposta su una seconda troppo debole della numero 1 del mondo.

Citavamo le sconfitte patite contro Collins e Ostapenko perché per tutto il primo set e lunghi tratti dei successivi due Garcia ha fatto quello che serviva. Piedi dentro al campo in risposta fin dalla prima palla della polacca, enorme aggressività, enorme resa. Iga in risposta sapeva a sua volta crearsi spazi quantomeno per arrivare a palla break, ma quel 6-1 così pesante del primo set è nato dall’enorme differenza che c’era al servizio tra le due. Swiatek faceva tanta fatica a difendersi con la prima palla, con la seconda non sopravviveva al secondo colpo.

Travolta in ogni dettaglio, ha provato a rimboccarsi le maniche e al primo passaggio a vuoto dell’avversaria, sul 2-1 per lei e 40-15 Garcia nel secondo set, il match è girato fino al 5-1 40-0 quando Garcia è tornata a colpire splendidamente quattro risposte consecutive per arrivare a palla break con grande facilità. Iga si è salvata col rovescio e poi due servizi non risposti per il 6-1 che rimandava tutto al terzo, lì dove la francese partiva avanti coi turni di battuta e la polacca era chiamata a una costante sofferenza in risposta. La padrona di casa ha ceduto nel momento peggiore, sul 3-4, ma l’avversaria non coglieva l’occasione e dal 30-0 veniva recuperata. Malgrado ciò, Swiatek tornava in grande difficoltà al servizio nel game successivo, mancando oltretutto due occasioni di 5-5 che si sono rivelate fatali. Quando Garcia ha azzeccato la risposta per il primo match point, ha poi avuto comoda comoda la palla sul suo dritto per chiudere l’incontro.

Sarà dunque lei domani a sfidare Jasmine Paolini che, dopo aver perso il primo parziale 6-1 si è ripresa splendidamente nel 1-6 6-2 6-2 finale a Viktorija Golubic. Nell’altra semifinale si sfideranno Ana Bogdan e Katryna Baindl.