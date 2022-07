ATP Bastad: Ruud fuori a sorpresa, oggi torna in campo Thiem

Esordio sfortunato per Casper Ruud che tornava in campo sulla terra rossa dopo il grande risultato del Roland Garros. Il norvegese, numero cinque del mondo, è stato sconfitto in tre set da Francisco Cerundolo, in costante miglioramento. L’argentino, che al primo turno aveva superato Sosa, ha sorpreso Ruud nel primo set ma sembrava che il più quotato avversario potesse avere il sopravvento, grazie ad un secondo set a senso unico. Nel terzo invece Cerundolo si è aggrappato al servizio, ha avuto anche l’occasione di chiudere prima grazie ad un break subito restituito a metà set, e nel game prima del tiebreak ha piazzato la zampata vincente.

Per lui adesso si profila l’ostacolo Karatsev, con il russo che sembra aver ritrovato un minimo di buone sensazione. Dopo Sonego, Aslan ha superato agevolmente anche Gaston e si propone come uno dei favoriti per la semifinale.

In attesa della parte bassa del tabellone, quella con Thiem e Rublev, la parta alta si è allineata ai quarti di finale con le vittorie di Pablo Carreno Busta, dopo la solita battaglia contro Ramos, e Diego Schwartzman, che ha sofferto solo nel primo set contro Ymer.

Oggi è il turno appunto di Rublev, che affronta Coria, e del ritorno in campo di Dominic Thiem, che dopo la vittoria contro Ruusuvuori è atteso da Bautista Agut. Partita importante per l’austriaco, che se dovesse vincere sarebbe quasi del tutto recuperato.

Secondo turno

F. Cerundolo b. [1] C. Ruud 6-4 3-6 7-5

A. Karatsev b. H. Gaston 6-2 6-4

[3] D. Schwartzman vs [WC] E. Ymer 7-5 6-3

[5] P. Carreno Busta b. A. Ramos 4- 7-6(5) 7-5