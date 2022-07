ATP Bastad: primo titolo per Cerundolo, battuto Baez

Finale

F. Cerundolo b. [8] S. Baez 7-6(4) 6-2

Bell’impresa di Francisco Cerundolo che ha vinto il torneo di Bastad e che da domani sarà numero 30 del mondo, best ranking per uno che a inizio anno gravitava fuori dai primi 100. Cerundolo ha completato la classica settimana da incorniciare stroncando la resistenza di Sebastian Baez, che dovrà attendere per raggiungere i risultati del suo rivale di oggi, top30 e primo titolo ATP. Il match è durato quell’ora e quindici necessaria a Cerundolo per vincere il tiebreak del primo set, che ha messo a dura prova la resistenza di entrambi i giocatori. Era partita bene Baez, strappando subito il servizio a Cerundolo, ed era difficile pensare che sarebbe rimasto il solo break del match ma il 21enne di Baires ha restituito subito il break e poi appunto non è più riuscito a portarsi avanti. I due si sono dati battaglia su ogni singolo punto e via via che la partita andava avanti si aveva la sensazione di essere alla presenza di due muri che mostravano qui e lì delle crepe. Una volta l’uno – Baez nel quinto game – una volta l’altro – Cerundolo nell’undicesimo – sembrava che i due dovessero mollare ma dopo un paio di occasione per Cerundolo nel dodicesimo game era il tiebreak a consegnare al nuovo top30 il set.

Baez riusciva a resistere per un altro quarto d’ora, ma poi il suo concittadino infilava cinque game di fila che chiudevano match e torneo. Baez salvava il salvabile interrompendo la serie nels ettimo game ma solo per arrendersi abbastanza nettamente nel game successivo.

Bel torneo comunque, con i due argentini che dovrebbero aver trovato la consapevolezza di poter essere protagonisti nella terra rossa. Se si considera che Cerundolo ha al suo attivo una semifinale a Miami magari adesso in nord America ne sapremo di più sulle loro possibilità sul cemento. Ma c’è tempo, adesso i due si ritroveranno ad Amburgo e vedremo se e come recupereranno le fatiche di questo torneo.