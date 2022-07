ATP Bastad: Baez fa fuori anche Rublev, finale contro Cerundolo

Due risultati contro classifica in Svezia, dove si sono giocate le semifinali del torneo di Bastad. Contro classifica non significa necessariamente contro pronostico perché sia Cerundolo – che aveva liquidato la testa di serie numero 1 Ruud – sia Baez, che aveva nel carniere gli scalpi di Fognini, Davidovich Fokina e Thiem, sono sembrati in grandissima forma tutta la settimana. Il che non significa che ci si aspettasse delle vittorie così nette perché Carreno Busta, l’avversario di Cerundolo, aveva strapazzato Schwartzman e sembrava in condizioni decenti; e Rublev è pur sempre Rublev, uno che ormai è stabile ai margini della top5. Eppure entrambi hanno avuto ben poche occasioni, e soprattutto Carreno Busta ha rischiato l’imbarcata, perché dal 3-3 del primo set ha perso otto game di fila e solo la distrazione di Cerundolo gli ha concesso di salvare l’onore con un paio di game.

Rublev si è difeso un po’ di più, soprattutto nel secondo set quando ha recuperato uno svantaggio di 1-4. Il russo però non ha saputo arginare la violenza del dritto dell’argentino che dopo aver sciupato un paio d’occasioni nell’ottavo game, con un paio di disastri sotto rete, ha chiuso al decimo, quando i disastri stavolta li ha fatti Rublev.

Seconda finale ATP per Francisco Cerundolo, che ha perso quella di Buenos Aires contro Schwartzman, quando era ancora numero 137 del ranking. La sfida contro Baez, anche lui alla seconda finale della carriera e dell’anno, deciderà chi entrerà per primo in top30. Per l’altro sarà solo questione di qualche settimana.

Semifinali

F. Cerundolo b. [5] P. Carreno Busta 6-3 6-2

[8] S. Baez b. [2] A. Rublev 6-2 6-4