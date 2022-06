WTA ‘s-Hertogenbosch: Alexandrova si prende il titolo, battuta Sabalenka in finale

Secondo titolo WTA in carriera per Ekaterina Alexandrova, che ha completato la sua bella settimana a ‘s-Hertogenbosch travolgendo in finale la numero 1 e grande favorita del seeding Aryna Sabalenka.

Un torneo quasi impeccabile per la russa, che ha perso soltanto il primo parziale giocato per poi imporsi piuttosto nettamente nei 10 successivi.

Da quel 6-2 per Dayana Yastremska nel primo turno, divenuto pi 2-6 7-6 6-2, Alexandrova si è imposta 6-4 6-2 al secondo turno contro Anhelina Kalinina, poi 6-0 6-1 contro Caty McNally ai quarti di finale, 6-3 6-1 contro la numero 6 del seeding Veronika Kudermetova in semifinale e per finire oggi si è imposta 7-5 6-0 contro Aryna Sabalenka.

Una partita piuttosto combattuta per quasi tutto il primo parziale, con la bielorussa che era avanti anche 4-2 prima di venire progressivamente travolta e vedersi di nuovo staccata, con la testa, dal match perdendo la seconda finale nel suo 2022 dopo quella di Stoccarda contro Iga Swiatek. Questa forse fa più male, perché il 250 di ‘s-Hertogenbosch, maltrattato dal maltempo nei primi quattro giorni, con l’uscita di Belinda Bencic al secondo turno sembrava indirizzarla come unica vera favorita ma il periodo no della ex numero 2 del mondo di fatto continua e la sua stagione non trova ancora vere vie d’uscita.

Alexandrova, invece, conferma se non altro il buon momento dopo che a inizio maggio sembrava destinata ad abbandonare la top-50 e invece a Madrid, pur passando dalle qualificazioni, è arrivata fino alla semifinale e da lì alcuni risultati piuttosto sorprendenti sulla superficie peggiore (la terra battuta) l’avevano riportata in zona top-30 prima di questa settimana sull’erba, superficie che al contrario può favorire la sua grande aggressività. Piccolo cenno storico: è stata lei a mettere fine alla carriera di Ana Ivanovic a Wimbledon, ormai sei anni fa.

Non c’erano italiane in tabellone.