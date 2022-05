Roland Garros, day 3: i risultati del tabellone di singolare maschile

Primo turno

A. Molcan b. F. Coria 6-3 6-4 3-6 6-3

[27] S. Korda b. J. Millman 6-1 7-5 7-6(6)

R. Gasquet b. L. Harris 6-1 6-3 6-4

[8] C. Ruud b. [WC] J.-W. Tsonga 6-7(6) 7-6(4) 6-2 7-6(0)

E. Ruusuvuori b. U. Humbert 6-2 2-6 6-7(4) 6-4 6-2

J. Sousa b. [Q] C.H. Tseng 6-7(5) 6-1 4-6 6-1 6-4

[32] L. Sonego b. P. Gojowczyk 6-2 6-2 6-1

[24] F. Tiafoe vs B. Bonzi 7-5 7-5 7-6(5)

D. Goffin b. J. Lehecka 6-4 4-6 6-4 6-4

M. Cecchinato b. Pablo Andujar 4-6 4-6 6-0 7-5 6-0

[12] H. Hurkacz b. [Q] G. Zeppieri

H. Rune b. [14] D. Shapovalov 6-3 6-1 7-6(4)

H. Laaksonen vs P. Martinez 2-6 6-4 6-4 7-6(1)

H. Gaston b. [19] A. de Minaur 4-6 6-2 6-3 0-6 7-6(4)

[Q] Z. Kolar b. [WC] L. Pouille 6-3 4-6 7-5 6-4

[4] S. Tsitsipas b. L. Musetti 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2

[7] A. Rublev b. S. Kwon 6-7(5) 6-3 6-2 6-4

F. Delbonis b. A. Mannarino 6-1 7-6(1) 6-2

I. Ivashka b. Benoit Paire 6-3 7-5 1-6 7-5

C. Garin b. [30] Tommy Paul 5-7 6-1 6-2 6-3

R. Carballes Baena vs O. Otte 7-6(5) 6-1 3-6 2-6 6-3

[11] J. Sinner b. [Q] B. Fratangelo 6-3 6-2 6-3

[WC] G. Simon b. [16] P. Carreno Busta 6-4 6-4 4-6 1-6 6-4

S. Johnson b. J. Vesely 6-7(4) 6-74) 6-3 6-2

A. Bublik b. A. Rinderknech 6-2 6-4 6-4

L. Djere b. R. Berankis 6-4 6-4 6-4

[2] D. Medvedev b. F, Bagnis 6-2 6-2 6-2