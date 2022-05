Internazionali d’Italia: Nadal si infortuna e viene eliminato da Shapovalov, ok Zverev, Tsitsipas e Djokovic

Denis Shapovalov ai quarti di finale, Nadal fuori. Il canadese, 13esima testa di serie, ha battuto in tre set lo spagnolo Rafa Nadal, numero 3 del tabellone, con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2.

Ai quarti affronterà il norvegese Casper Ruud (5). Lo spagnolo, detentore del titolo e 10 volte vincitore al Foro, ha avuto un risentimento al piede, che non gli ha più consentito di giocare. Messa in dubbio anche la presenza al Roland Garros: “Devo parlare col medico”, ha detto Rafa.

Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo svizzero Stan Wawrinka, numero 361 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti. Djokovic sfiderà ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo e 8 del seeding. Anche il tedesco Sascha Zverev, n.3 del ranking e secondo favorito al torneo in corso a Roma, si è qualificato per i quarti battendo 6-3 7-6(5), in un’ora e 49 minuti di gioco, l’australiano Alex De Minaur, n.22 Atp. Tra i due era il settimo confronto, vinto sei volte da Zverev. Bene anche Stefanos Tsitsipas: il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in rimonta il russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3 dopo un’ora e 53 minuti.