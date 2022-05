Internazionali d’Italia: esordio facile di Nadal, Tsitsipas batte ancora Dimitrov, vince anche Zverev

Grande attesa a Roma per il derby tra Sinner e Fognini, più che quello tra Juventus e Inter. Nell’attesa il pubblico del foro italico ha potuto assistere al terzo incontro in meno di un mese tra Dimitrov e Tsitsipas, finito esattamente come gli altri due, cioè con la vittoria del greco, stavolta in tre set. E in effetti stavolta Grisha è andato vicinissimo ad una parziale rivincita, addirittura ha avuto due match point, uno al decimo e uno al dodicesimo game. Tsitsipas, che aveva controllato il match praticamente per un’ora e mezza per poi appisolarsi al momento di concludere, cedendo dodici punti su tredici, ha avuto molto coraggio sul primo, seguendo a rete una seconda, e giocato bene il secondo, con una buona prima seguita da un imprendibile dritto a uscire. Nel tiebreak Dimitrov ha combinato un mezzo disastro, precipitando 0-5 senza che Tsitsipas facesse niente di particolare. Però anche Stefanos non era nella migliore delle sue giornate ed è riuscito di nuovo a rimettere in gioco l’avversario, che ha recuperato fino al 4-5. Due buone prime hanno finalmente chiuso il match,

In precedenza Nadal aveva disposto a piacimento di Isner, mostrando di essere l’uomo da battere, in assenza di Alcaraz. Buona vittoria di Zverev, che doveva riprendersi dalla scoppola di Madrid, contro Baez, che lo ha impegnato a fondo, come forse era prevedibile.

La sorpresa è stata provocata invece da Giron, che aveva perso nelle qualificazioni ed era stato ripescato per via del forfait di Bautista Agut. Lo statunitense ha superato Schwartzman e adesso affronterà Auger Aliassime per un posto i quarti di finale.

Secondo turno

[Q] L. Djere vs [PR] S. Wawrinka

[LL] M. Giron b. [12] D. Schwartzman 6-1 7-6(4)

[3] R. Nadal b. J. Isner 6-3 6-1

D. Goffin vs J. Brooksby

F. Fognini vs [11] J. Sinner

K. Khachanov b. [15] P. Carreno-Busta 6-4 2-6 6-1

[4] S. Tsitsipas b. G. Dimitrov 6-3 5-7 7-6(4)

M. Cilic vs [9] C. Norrie

A. de Minaur b. T. Paul 7-5 6-4

[2] A. Zverev b. [Q] S. Baez 7-6(6) 6-3