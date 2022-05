ATP Madrid: ritorno vincente per Nadal, avanti anche Zverev, fuori Ruud

Pomeriggio tranquillo a Madrid, dove in attesa dei nostri Sinner e Musetti sono scesi in campo il numero 2 e il numero 3 del seeding. Per primo è toccato a Zverev, che avanti 4-2 e con una palla per andare avanti di due break si è improvvisamente incartato, cedendo quattro game di fila, ed il primo set, ad un buon Cilic. La storia sembrava potersi ripetere nel secondo set, quando sul 4-3 Zverev ha dovuto fronteggiare ben tre palle break ma il tedesco stavolta se l’è cavata e con un altro brivido anche nel decimo game stavolta è riuscito ad equilibrare il match. Zverev si è rinfrancato, è andato avanti subito anche nel terzo set ma stavolta al servizio non ha più rischiato nulla e ha concluso meglio di come aveva cominciato.

Anche Nadal, che tornava dopo l’infortunio in finale a Indian Wells, ha avuto qualche problema nel secondo set. Lo spagnolo, dopo aver vinto il primo, si era trovato avanti di un break anche nel secondo ma Kezmanovic era riuscito ad agganciarlo sul 3 pari. Nadal era riuscito lo stesso ad andare a servire per il match sul 6-5 ma di nuovo il serbo non si era arreso e aveva trascinato il match al tiebreak. Nadal ha alzato un po’ l’attenzione e ha chiuso con un ace un tiebreak non bellissimo.

La sorpresa del pomeriggio è stata la sconfitta di Casper Ruud, che è incappato in un Lajovic “caldo” che dopo aver vinto il tiebreak del primo set ha saggiamente rifiatato nel secondo, per giocarsi tutto al al terzo. Il serbo è stato ovviamente aiutato da un Ruud non particolarmente brillante, che nel momento clou, il decimo game sotto 4-5, ha giocato un game orribile.

Fuori anche Bautista Agut, che aveva servito per il match contro Evans ma è crollato proprio sul traguardo. Lo spagnolo è riuscito ad arrivare al tiebreak, dopo aver annullato un match point, ma dopo il minibreak iniziale ha subito un parziale di sette punti a uno.

Secondo turno

[12] H. Hurkacz vs A. Davidovich Fokina

[Q] D. Lajovic b. [5] C. Ruud 7-6(7) 2-6 6-4

[3] R. Nadal b. M. Kecmanovic 6-1 7-6(4)

[Q] D. Goffin b. B. Van de Zandschulp 6-4 6-2

[9] C. Norrie b. J. Isner 6-4 6-7(5) 6-4

D. Evans b. [17] R. Bautista-Agut 6-3 5-7 7-6(2)

[13] D. Schwartzman vs G. Dimitrov

[WC] L. Pouille vs [4] S. Tsitsipas

[8] F. Auger-Aliassime vs C. Garin

A. de Minaur vs [10] J. Sinner

S. Korda vs [Q] L. Musetti

[2] A. Zverev b. M. Cilic 4-6 6-4 6-4