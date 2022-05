ATP Ginevra: Cecchinato batte Thiem all’esordio

Esordio vincente per Marco Cecchinato nel tabellone principale del “Gonet Geneva Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 29enne di Palermo, numero 134 Atp e promosso dalle qualificazioni, si è imposto per 6-3 6-4 sull’austriaco Dominic Thiem, sceso al numero 194 del ranking dopo il lunghissimo stop per l’infortunio al polso destro. I due non si affrontavano dalla semifinale del Roland Garros 2018 che vide allora imporsi il 28enne di Wiener Neustsdt. Per Cecchinato c’è ora il polacco Kamil Majchrzak, numero 81 del mondo: fra i due sfida inedita.