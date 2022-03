WTA Miami: Bronzetti annulla match point e batte Tomljanovic, ora derby contro Giorgi. Osaka riparte

Grande risultato per Lucia Bronzetti, che per la settima volta in stagione recupera da un set di svantaggio e per la prima volta assoluta invece ha superato una top-50 WTA in un torneo di assoluto livello come il ‘1000’ di Miami.

La soddisfazione, se vogliamo, è anche amplificata perché nel 4-6 7-6(6) 6-2 ai danni di Ajla Tomljanovic c’è anche un match point salvato nel tesissimo tie-break del secondo parziale.

La riminese, ormai alle porte della top-100, è entrata nel tabellone dell’importante torneo in Florida come lucky loser avendo perso ieri nell’ultimo turno di qualificazioni. E l’occasione non poteva che essere sfruttata meglio di così. La rimonta è stata completata in quasi tre ore di gioco, cancellando l’amarezza di un primo parziale perso da 3-1 e un secondo dove è scivolata sotto 3-4 e break di ritardo, riuscendo però a riagganciare subito l’australiana. La rimonta poi è stata ulteriore quando, nel tie-break, era indietro 2-5 e poi 5-6, riuscendo a infilare con coraggio tre punti consecutivi e rimandare tutto al terzo set, lì dove è scattata sul 4-1 con un doppio break di vantaggio e sul 5-2 ha chiuso al primo match point concesso.

Al secondo turno sarà dunque derby italiano contro Camila Giorgi, testa di serie numero 27, nella zona di tabellone occupata da Karolina Pliskova (numero 6 del seeding) che aprirà il suo cammino invece contro Anna Kalinskaya, proveniente dalle qualificazioni e vincitrice 4-6 6-4 7-6(4) contro la wild-card Robin Montgomery. Niente da fare, ieri, per l’altra italiana impegnata nel primo turno: Jasmine Paolini è stata sconfitta 6-1 6-2 contro Ekaterina Alexandrova.

Tra le varie partite del giorno si segnala la buona vittoria di Naomi Osaka, che non ha voluto staccare dopo la serataccia a Indian Wells ed è scesa in campo nel primo turno vinto 6-3 6-4 contro l’altra australiana Astra Sharma, numero 96 del mondo. Un break per set, buon controllo del proprio servizio, giornata molto tranquilla e testa che ora va al secondo turno contro Angelique Kerber, numero 13 del seeding. La vincente qui affronterà al terzo o Leylah Fernandez (numero 18) o Karolina Muchova. Ottime notizie per la ceca, alla prima partita dopo sette mesi, impostasi 7-6(5) 7-6(4) contro Tereza Martincova. L’ex numero 21 del mondo ha subito un lungo periodo di inattività causato dallo strappo agli addominali subito durante l’Australian Open 2021. Due mesi di pausa fino a fine aprile e poi tanti piccoli stop per un riacutizzarsi del dolore finché a metà agosto il problema è peggiorato e dopo la sconfitta al primo turno dello US Open ha deciso di dire basta e rientrare nel 2022, rimandando però il rientro a dopo la trasferta australiana per i continui fastidi di un problema di cui di fatto doveva soprattutto sopportare e avere tanta pazienza, perché per uno strappo all’addome non esistono vere terapie se non il riposo.

Risultati [avversaria al secondo turno]

I. C. Begu b. [WC] H. Baptiste 6-7(5) 6-1 6-1 [(1) A. Sabalenka]

A. Sasnovich b. [Q] X. Wang 7-6(6) 6-4 [(25) D. Kasatkina]

M. Kostyuk b. A. van Uytvanck 4-6 6-2 6-1 [(22) B. Bencic]

H. Watson b. A. Rus 6-7(5) 7-5 6-4 [(15) E. Svitolina]

[Q] R. Marino vs K. Siniakova [(11) E. Raducanu]

[WC] D. Saville b. G. Minnen 7-5 6-3 [(23) S. Halep]

[LL] L. Bronzetti b. A. Tomljanovic 4-6 7-6(6) 6-2 [(27) C. Giorgi]

[Q] A. Kalinskaya b. [WC] R. Montgomery 4-6 6-4 7-6(4) [(7) Ka. Pliskova]

A. Li b. M. Sherif 2-6 6-4 6-3 [(3) A. Kontaveit]

J. Teichmann vs A. Riske [(31) A. Cornet]

K. Muchova b. T. Martincova 7-6(3) 7-6(3) [(18) L. Fernandez]

N. Osaka b. A. Sharma 6-3 6-4 [(13) A. Kerber]

A. Bondar b. C. Garcia 7-5 rit. [(9) D. Collins]

[Q] V. Zvonareva b. M. Doi 6-4 6-1 [(19) T. Zidansek]

K. Kanepi b. M. Zanevska 6-2 rit. [(32) S. Sorribes Tormo]

M. Linette b. Q. Zheng 7-6(4) 6-4 [(8) O. Jabeur]

L. Siegemund vs [Q] M. Bouzkova [(5) P. Badosa]

Y. Putintseva b. [WC] N. Schnuk 4-6 6-3 6-1 [(30) M. Vondrousova]

[WC] L. Fruhvirtova b. D. Kovinic 6-0 6-4 [(20) E. Mertens]

E. Alexandrova b. J. Paolini 6-1 6-2 [(12) V. Azarenka]

P. Udvardy vs S. Stephens [(16) J. Pegula]

E. G. Ruse b. A. Konjuh 6-3 6-4 [(17) E. Rybakina]

[Q] E. Gorgodze vs A. Kalinina [(26) M. Keys]

B. Haddad Maia b. N. Parrizas Diaz 7-6(2) 6-2 [(4) M. Sakkari]

[Q] Y. Yuan vs [Q] L. Davis [(7) G. Muguruza]

C. Burel vs [Q] M. Frech [(28) P. Kvitova

[Q] D. Galfi b. K. Kucova 6-0 6-0 [(21) V. Kudermetova]

S. Rogers b. A. Anisimova 3-6 6-0 6-3 [(10) A. Ostapenko]

[WC] A. Krueger vs [Q] Q. Wang [(14) C. Gauff]

S. Zhang b. C. Tauson 6-4 4-6 2-1 rit. [(24) S. Cirstea]

M. Brengle b. [WC] A. Eala 6-2 6-1 [(29) L. Samsonova]

[Q] K. Flipkens vs V. Golubic [(2) I. Swiatek]