WTA Indian Wells: Garcia batte Yastremska, fuori Kenin. Oggi Osaka-Stephens, in campo anche Paolini

In una giornata molto soft è partito il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells.

Le teste di serie del torneo femminile entreranno in gara da venerdì e l’unico vero primo turno di grande appeal è quello tra Naomi Osaka e Sloane Stephens, programmato però per la giornata odierna non prima delle 15 ora locale, a mezzanotte in Italia.

Le prime partite hanno visto un paio di incontri conclusi in volata nel set decisivo, molti altri invece si sono “limitati” a una più o meno comoda chiusura in due parziali. Il match clou di giornata era quello che apriva la sessione serale, tra Caroline Garcia e Dayana Yastremska. Entrambe protagoniste di un bel cammino a Lione la scorsa settimana, si sono spinte per un equilibrio prolungato fino al 6-4 6-7(8) 7-5 in favore della francese, che era avanti 3-1 nel secondo parziale, ha mancato due match point ma ha poi recuperato da 2-4 nel set decisivo. Sarà dunque lei ad affrontare Emma Raducanu al secondo turno.

Tutte le partite della scorsa notte, come anche quelle odierne, hanno visto giocatrici che poi andranno ad affrontare teste di serie. Così sarà anche per Jasmine Paolini, nel caso in cui riuscirà oggi a superare Katie Boulter. Per lei, però, si tratterebbe di una testa di serie molto pesante come Aryna Sabalenka, numero 2 ma di fatto miglior giocatrice rimasta dopo l’autoeliminazione di Barbora Krejcikova a causa di un problema al braccio che si porta avanti da Doha e che ha rivelato ieri essersi acutizzato negli ultimi giorni.

Continua invece la caduta libera di Sofia Kenin, sconfitta al primo turno per mano di Beatriz Haddad Maia 6-3 7-5. Una statunitense in costante difficoltà, che ha dovuto lottare e sudare parecchio già nei primi turni di battuta perdendo il servizio sull’1-1 e trascinandosi velocemente al netto 6-3 in favore della brasiliana, che nel secondo parziale è rientrata da 0-2 e si è imposta meritata senza dover passare dal tie-break. Per lei adesso ci sarà Clara Tauson, nella zona di tabellone in cui spicca la presenza di Iga Swiatek.

Risultati (nome dell’avversaria al secondo turno)

[LL] A. Kalinskaya b. [Q] H. Tan 6-2 1-0 rit. ([33] A. Cornet)

A. Tomljanovic b. [WC] H. Baptiste 6-2 2-6 6-2 ([26] S. Cirstea)

E. Alexandrova b. [WC] E. Kalieva 4-6 6-2 7-6(7) ([24] S. Halep)

[WC] C. Liu b. [Q] V. Tomova 7-6(2) 6-4 ([16] C. Gauff)

C. Garcia b. [WC] D. Yastremska 6-4 6-7(8) 7-5 ([11] E. Raducanu)

P. Martic b. A. Bondar 7-5 6-3 ([19] T. Zidansek)

A. Li b. M. Brengle 1-6 7-6(5) 6-0 ([19] L. Samsonova)

D. Kovinic b. J. Teichmann 7-5 7-5 ([7] Ka. Pliskova)

A. Kalinina b. C. Burel 6-4 6-2 ([3] I. Swiatek)

B. Haddad Maia b. [WC] S. Kenin 6-3 7-6 ([27] C. Tauson)

[WC] K. Volynets b. A. Rus 4-6 6-4 6-1 ([23] D. Kasatkina)

Q. Zheng b. V. Zvonareva 6-3 6-2 ([15] A. Kerber)

[Q] H. Dart b. A. Konjuh 6-1 3-1 rit. ([12] E. Svitolina)

K. Kanepi b. [WC] R. Mongomery 6-3 6-3 ([22] B. Bencic)

M. Doi b. A. Potapova 0-6 6-4 6-3 ([25] M. Keys)

A. Riske b. [WC] C. McNally 6-0 6-3 ([8] G. Muguruza)