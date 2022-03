WTA: Fernandez ancora in finale a Monterrey, tra lei e il bis c’è solo Osorio

Leylah Fernandez a Monterrey ha colto la prima finale nel circuito maggiore femminile dopo lo US Open 2021, la quarta della carriera.

Il Messico in generale sembra un territorio per lei speciale visto come tre di questi appuntamenti siano arrivati proprio nello stato centroamericano, tra quella ad Acapulco nel 2020 e proprio a Monterrey la passata stagione.

C’è grandissima armonia tra lei e il pubblico. La ragazzina classe 2002 si è fatta voler bene da subito oltre che per la qualità del gioco anche per l’educazione e l’ottima padronanza dello spagnolo derivata dalle sue origini ecuadoriane. Poi, insomma, a tennis sa giocare davvero bene malgrado lei, e soprattutto Emma Raducanu, siano finite pesantemente sotto l’occhio della critica dopo lo Slam newyorchese, torneo dove molti tendono sempre a dimenticare che la canadese fu quella dalle vittorie più “di peso” nel suo cammino verso l’ultimo atto e sia lei sia Raducanu di fatto trovarono condizioni perfette per esprimersi in due settimane che le ha viste nascere in una favola praticamente irripetibile.

A Monterrey Fernandez ha dato il primo segnale del suo 2022. Una settimana fin qui di buon valore, malgrado tutto sia da raffrontare al livello 250, però dopo la vittoria d’autorità nel quarto di finale contro Wang Qiang iniziato all’una del mattino è arrivata una prestazione spesso dominante contro Beatriz Haddad Maia, sconfitta 6-1 6-4. Oggi, con inizio alle 23:30 italiane, la sfida nell’ultimo atto contro Camila Osorio. La colombiana, artefice dell’eliminazione di Elina Svitolina ai quarti, ha colto la terza finale negli ultimi 11 mesi e a 20 anni è passata da appena dentro le prime 200 del mondo a strizzare l’occhio alla top-30. Nella prima semifinale ha sconfitto con un doppio 6-4 Nuria Parrizas Diaz per la ventottesima vittoria consecutiva su altrettante partite disputate nel circuito maggiore quando ha vinto il primo set.

Risultati

[5] C. Osorio b. [6] N. Parrizas Diaz 6-4 6-4

[2] L. Fernandez b. B. Haddad Maia 6-1 6-4