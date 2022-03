WTA, Badosa 10 su 10 a Indian Wells: la spagnola torna in semifinale, sfiderà Sakkari

[5] P. Badosa b. [21] V. Kudermetova 6-3 6-2

[6] M. Sakkari b. [17] E. Rybakina 7-5 6-4

È vero che in un mero livello statistico e di ranking questo torneo di Indian Wells verrà considerato in maniera diversa rispetto all’edizione 2021, disputata in ottobre, e da lunedì prossimo le giocatrici WTA potranno contare nel loro ranking su due risultati: questo e, appunto, quello autunnale di sei mesi fa. Di fatto, però, il luogo è lo stesso, il valore è lo stesso, e dunque Paula Badosa da campionessa in carica si trova nuovamente in semifinale.

Campionessa in carica, non aveva mai giocato questo evento prima del 2021 e ora si trova a sole due vittorie dall’infrangere uno dei tabù più duraturi del circuito femminile. L’ultima giocatrice a fare il bis nel deserto californiano fu infatti Martina Navratilova, tra il 1990 e il 1991. Una vita fa, considerando tutte le giocatrici importanti passate e quanto il tennis da allora si sia evoluto. E ora tocca a lei, Badosa, classe 1997 ed emersa proprio lo scorso anno dove si è spinta fino a traguardi di grande valore e oltre al successo a Indian Wells c’è stato il primo titolo della carriera a Belgrado, la semifinale a Madrid e alle WTA Finals.

Quest anno ha già un titolo in bacheca, conquistato a Sydney, e l’approdo per la prima volta in carriera in top-5. Non era arrivata qui con tanta fiducia dopo un paio di eliminazioni brucianti, ma dal primo match vinto contro Tereza Martincova a ora non ha mai perso set lungo il cammino. Oggi ha confezionato l’ennesimo successo, il decimo consecutivo su questi campi, con un netto 6-3 6-1 ai danni di Veronika Kudermetova, numero 21 del seeding, continuando con la solita costanza e l’importante aiuto del servizio, sfruttando poi i cali di rendimento di una russa che spesso almeno nel primo parziale si è punita da sola.

I precedenti dicevano 3-0 Kudermetova, contando però match risalenti almeno a un anno fa, e nel frattempo la carriera di entrambe ha preso traiettorie molto diverse. Oggi Veronika è sembrata partire meglio, tenendo Badosa lontana dalla linea di fondo e colpendo subito qualche vincente, ma sull’1-1 15-15 un pessimo errore a rimbalzo ha causato un primo importante blackout. Aveva dominato lo scambio ma sull’ultimo allungo di Badosa ha poi lasciato rimbalzare la palla perdendo però il tempo per lo smash, forse tradita dalla traiettoria del rimbalzo. Da lì ha avuto una lunga fase di “stacco” perdendo 10 dei successivi 11 punti e trovandosi sotto 4-1. Sul 5-3 Badosa è andata facilmente 40-0 ma lì c’è stata l’importante reazione di Kudermetova che ha addirittura trovato quattro punti consecutivi. Sulla palla break, l’unica avuta nel match, ha però nuovamente sbagliato la lettura del rimbalzo andando fuori tempo con le gambe e colpendo un dritto comodo in mezzo alla rete.

Si è disunita, lei, mentre la spagnola continuava costante a gestire bene il palleggio da fondo. Sembra effettivamente stare benissimo su questo campo: una superficie abbastanza lenta le evita, anzitutto, di andare in affanno contro grandi colpitrici, poi c’è un rimbalzo della palla che diventa molto comodo per lei che spesso nel secondo parziale ha trovato cambi di linea molto efficaci, prendendo un break nel primo e nel quinto game, imponendosi alla fine per 6-3 6-2. In semifinale avrà Maria Sakkari.

La greca non era partita bene contro Elena Rybakina, ma dal 4-1 per la kazaka è riuscita ad alzare i giri del proprio motore. Soprattutto, del proprio dritto. Quando ha messo più intensità e pesantezza alla palla, Rybakina ha cominciato a soffrire soprattutto sul lato del su dritto. Tanti errori sono arrivati da quel lato, soprattutto sul 5-5 quando ha perso la battuta e, poco dopo, il primo set.

Il secondo è cominciato con ben quattro palle break mancate dalla numero 17 del seeding sull’1-0 e come spesso avviene in questi casi ecco arrivare la beffa: Sakkari si è salvata e ha fatto a sua volta il break per il 2-1, conservato poi senza veri affanni fino alla fine. Per lei si tratta della settima semifinale negli ultimi 10 tornei, la terza consecutiva nel 2022.