Mouratoglou toglie “Serena Williams coach” dalla sua bio su Instagram: è finita?

È vero, si tratta di social network.

È vero, parliamo di qualcosa di ancora abbastanza nel campo delle ipotesi più o meno chiare, ma conoscendo le persone in questione e come ormai il mondo sia molto viva anche e soprattutto di dettagli online, la questione diventa quantomeno rilevante.

Serena has either retired or Patrick is fired. He removed "Serena Williams coach" on his bio. 💔 pic.twitter.com/QVjLB4dTCF — S'ba (@SBADZMD) March 7, 2022

Patrick Mouratoglou, “The Coach”, uomo di enorme carisma e molto legato alla propria immagine professionale, ha tolto dal proprio profilo Instagram la dicitura “coach di Serena Williams”. La domanda viene spontanea: è finita? Perché, di fatto, una persona come lui che pubblica video su video delle lezioni alla propria accademia divenuta molto famosa negli anni per i tanti giocatori e giocatrici di altissimo livello transitati di lì deve, in qualche modo, rinunciare al dettaglio più che mai significativo di essere il coach della più importante tennista (almeno) degli ultimi decenni?

Serena è ferma dal ritiro nel match d’esordio a Wimbledon 2021 quando non al meglio fisicamente provò a giocare contro Aliaksandra Sasnovich ma un’ulteriore scivolata sull’erba ancora fresca accentuò il problema al ginocchio e non le permise di completare nemmeno il primo parziale. Lo scorso febbraio, inoltre, la frase che fece salire ancor di più i dubbi sul momento in cui la statunitense ora quarantenne avrebbe potuto pensare al ritiro dalle competizioni. Sconfitta in semifinale all’Australian Open, uscita dal campo che a stento tratteneva le lacrime e rivolgendo un caloroso saluto verso il pubblico, dichiarò alla stampa che le chiedeva se quel gesto fosse una sorta di addio al pubblico australiano: “Se dovessi mai dire addio, non lo direi a nessuno”.

Che fosse una frase di circostanza o meno, il mistero rimane e un po’ si infittisce. Ci aspettavamo di avere qualche informazione per la statunitense in ottica Indian Wells e Miami, ma negli ultimi giorni è stata impegnata quasi solo in eventi extra campo. Non andò in Australia lo scorso gennaio perché si diceva ancora lontana dalla miglior condizione, e adesso la probabile separazione dal coach con cui ha condiviso una valanga di successi negli ultimi 10 anni, arrivando a superare Steffi Graf come numero di Slam vinti e sfiorando appena il dato mai pienamente riconosciuto di Margaret Court.

In attesa di informazioni ufficiali, la domanda inevitabilmente viaggia: è finita? E in caso, è finita la semplice relazione professionale o c’è altro?