ATP Miami: Kyrgios ha ancora voglia, avanti anche il gemello Kokkinakis

In attesa delle teste di serie non sono certo mancati i grandi interpreti a Miami, primi fra tutti ovviamente i due dioscuri australiani, Kyrgios e Kokkinakis, che sembra possano riuscire ad essere costanti, anche se è meglio non scommetterci sopra. Iscritti in doppio anche a Miami dopo Indian Wells, Kyrgios aveva un esordio non semplice contro Mannarino. Nick è stato una volta di più impeccabile al servizio, non concedendo nemmeno una palla break e permettendo una sola volta al francese di arrivare a 40. Poteva chiudere anche prima del tiebreak il primo set, risolto ad ogni modo con una strepitosa risposta di rovescio su un servizio esterno mancino a sinistra. Talmente bella che pure Kyrgios è sembrato stupito.

Kokkinakis ha invece passeggiato sui resti del Gasquet che fu, giocatore irriconoscibile. Anche Simon sta raccogliendo gli ultimi gettoni in giro per il circuito e visto che ci siamo almeno Goffin e Verdasco, che ha saggiato le condizioni del convalescente Coric, provano a lottare in qualche modo. Esauriti i lamenti per il talento sprecato per Paire, rimane da segnalare il successo dell’altro Cerundolo, che ha superato Lajovic. Il bello deve cominciare.

Primo turno

[WC] N. Kyrgios b. A. Mannarino 7-6(3) 6-3

[Q] T. Daniel b. [Q] J. Munar 6-3 6-4

D. Goffin b. R. Carballes Baena 6-2 6-3

E. M.Ruusuvuori b. M. Cressy 6-3 6-2

F. Cerundolo b. D. Lajovic 6-3 7-5

O. Otte b. [Q] M. Krueger 6-3 6-4

B. Nakashima b. S. Kwon 6-1 7-5

H. Laaksonen b. B. Paire 7-6(8) 1-6 6-4

[Q] D. Galan Riveros b. J. Millman 6-4 6-2

[WC] J. Draper b. G. Simon 7-5 6-1

[Q] T. Kokkinakis b. Gasquet 6-4 6-2

[Q] D. Kudla b. [WC] J. Shang 6-7(3) 7-5 6-4

M. McDonald b. D. Koepfer 6-7(8) 6-4 6-4

[PR] B. Coric b. [Q] F. Verdasco 6-4 7-5