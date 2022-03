ATP Miami, il tabellone: possibile derby Sinner-Berrettini ai quarti

Sorteggiato il tabellone del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale che segue il torneo di Indian Wells. Ai nastri di partenza non ci sarà nessuno dei Big Three: oltre al lungodegente Federer e al non vaccinato Djokovic, anche Nadal ha scelto di rinunciare dopo le soddisfacenti fatiche di questi mesi e ha dato appuntamento a tutti per la stagione sulla terra. Daniil Medvedev sarà ancora il numero 1 del seeding e per tornare primo anche nel ranking ATP dovrà raggiungere almeno la semifinale. Potrebbe avere un esordio non banale visto che affronterà il vincente della sfida tra Federico Delbonis e Andy Murray; terzo turno più morbido (Garin? Struff?) e agli ottavi Nikoloz Basilashvili, Roberto Bautista Agut o perché no il giovane Jenson Brooksby.

Projected 2022 Miami Open quarter-finals (based on seeding):



Medvedev vs Hurkacz 🇵🇱

🇬🇷 Tsitsipas vs Auger-Aliassime 🇨🇦

Rublev vs Berrettini 🇮🇹

Ruud vs Zverev

Nel quarto del russo c’è Hubert Hurkacz, campione in carica, a cui il sorteggio ha offerto un possibile terzo turno con Aslan Karatsev e un ottavo con Denis Shapovalov o Daniel Evans. Stefanos Tsitsipas è l’altro big della parte alta: per lui esordio contro Altmaier o un qualificato, poi Alex de Minaur e ottavo tutto da decifrare: da quella parte ci sono Marin Cilic – che affronta il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexei Popyrin – e soprattutto Carlos Alcaraz. Chi verrà fuori da quel lato di tabellone sfiderà nei quarti uno tra Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz (in dubbio dopo Indian Wells) e Karen Khachanov. La parte bassa invece è quella che più interessa noi italiani. Fabio Fognini debutterà al secondo turno contro un qualificato e al terzo turno avrebbe Andrey Rublev. Occhio però perché il russo potrebbe trovarsi contro Nick Kyrgios come primo avversario.

Nell’ottavo del numero 5 del seeding c’è Jannik Sinner: l’altoatesino, finalista lo scorso anno, debutterà contro Cressy o Ruusuvuori e al terzo turno il più quotato ad affrontarlo è Pablo Carreno-Busta. Possibile un derby con Matteo Berrettini ai quarti: il romano, che a Miami non ha mai vinto una partita, aprirà contro Juan Manuel Cerundolo o Dusan Lajovic; terzo turno contro Frances Tiafoe e possibile ottavo contro Reilly Opelka o Gael Monfils. Nell’ultimo spicchio di tabellone Casper Ruud, Alexander Bublik, John Isner e Cameron Norrie: uno di loro sarà molto probabilmente il quartofinalista designato per sfidare Alexander Zverev. Il tedesco, dopo la delusione in California, cerca il riscatto in Florida: sulla sua strada Coric o un qualificato, Grigor Dimitrov subito dopo e negli ottavi Diego Schwarzman. A meno che Lorenzo Sonego – il giovanissimo Shang o un qualificato come primo avversario – non riscatti l’avvio di stagione opaco.