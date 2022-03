ATP Indian Wells, il tabellone: Djokovic c’è e spera nell’esenzione

Sorteggiato il tabellone maschile del torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale che torna alla consueta data di marzo dopo l’edizione “anomala” del 2021, disputata a ottobre a causa della pandemia e vinta a sorpresa da Cameron Norrie.

La notizia è che Novak Djokovic è presente nel main draw: il serbo è la testa di serie numero 2 ma non è affatto scontato che possa scendere in campo. Nole, come ormai noto a chiunque sul pianeta terra, non è vaccinato contro il Covid e al momento non può fare ingresso negli Stati Uniti. Il cinque volte vincitore del torneo (record che condivide con Roger Federer) sta cercando di ottenere un’esenzione medica dal Center for Disease Control (CDC) americano, nel caso ci riuscisse otterrebbe il via libera per mettere piede negli States e giocare il torneo. Djokovic esordirebbe contro Thompson o Goffin, al terzo turno potrebbe incontrare Bublik e negli ottavi Schwartzman o Isner. La testa di serie più alta nel suo quarto è Andrey Rublev, che gareggia senza bandiera come tutti i suoi connazionali a causa dell’invasione russa in Ucraina.

C’è anche Matteo Berrettini nella parte bassa del tabellone: il numero 6 del seeding attende Humbert o un qualificato, Harris al terzo turno e probabilmente uno tra Cilic e Auger-Aliassime negli ottavi. Il romano è nel quarto di Sascha Zverev, graziato dall’ATP dopo i fatti di Acapulco, e quindi regolarmente in gara. La parte alta del tabellone invece è quella più interessante. Daniil Medvedev gioca il suo primo torneo da numero 1 del mondo, nel suo ottavo c’è Carlos Alcaraz (possibile derby con Bautista Agut al terzo turno) e nel suo quarto Stefanos Tsitsipas, prima della possibile rivincita con Rafa Nadal in semifinale. Lo spagnolo potrebbe incontrare Korda all’esordio e uno tra Opelka e Shapovalov negli ottavi. Nei quarti avrebbe Ruud o magari Jannik Sinner: l’altoatesino esordirà contro Kwon o Djere prima di un possibile derby con Lorenzo Sonego. Vincitore e finalista della scorsa edizione, Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili, potrebbero sfidarsi già al terzo turno. Gli altri italiani in tabellone sono Fabio Fognini (esordio contro Andujar) e Lorenzo Musetti (opposto a Giron). Subito eliminati gli azzurri impegnati nelle qualificazioni: Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Salvo Caruso e Thomas Fabbiano sono stati tutti battuti in due set.

Possibili ottavi

[1] D. Medvedev – [19] C. Alcaraz

[12] C. Norrie – [5] S. Tsitsipas

[4] R. Nadal – [13] D. Shapovalov

[10] J. Sinner – [8] C. Ruud

[6] M. Berrettini – [9] F. Auger-Aliassime

[16] P. Carreno-Busta – [3] A. Zverev

[7] A. Rublev – [11] H. Hurkacz

[14] D. Schwartzman – [2] N. Djokovic

Italiani

F. Fognini – P. Andujar

L. Musetti – M. Giron

J. Sinner – S. Kwon o L. Djere

L. Sonego – B. Bonzi o A. Rinderknech

M. Berrettini – U. Humbert o qualificato