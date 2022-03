ATP Indian Wells: Berrettini doma Harris, ora ottavi con Kecmanovic

[6] M. Berrettini b. [30] L. Harris 6-4 7-5

Per la prima volta in carriera Matteo Berrettini si qualifica agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells: il numero 1 azzurro supera il sudafricano Lloyd Harris col punteggio di 6-4 7-5 in poco più di un’ora e mezza e adesso si prepara a sfidare il serbo Miomir Kecmanovic per un posto nei quarti. Un buon successo per Berrettini, contro un avversario di discreta qualità, reduce da un grande 2021 ma che sta facendo tanta fatica in questi primi mesi dell’anno: 2 vittorie e 7 sconfitte per Harris da gennaio a oggi. Caratteristiche simili – gran dritto e gran servizio per entrambi – a fare la differenza, in particolare nel secondo set, è stato il rovescio di Matteo, che ha saputo mandare in crisi il sudafricano soprattutto con lo slice. Primo set di grande equilibrio, a deciderlo un passaggio a vuoto di Harris sul 4-4 che ha permesso a Matteo di prendere il break decisivo; situazione più complicata nel secondo parziale, con Berrettini che ha pagato un paio di errori di troppo permettendo al numero 32 del mondo di issarsi prima sul 3-1 e poi sul 5-2.

L’ottavo gioco è stato lo spartiacque del match: l’italiano ha servito per allungare il set e ha salvato due set point, da lì è partita la rimonta con cinque giochi consecutivi che gli sono valsi il pass per gli ottavi. Il suo avversario, come detto, sarà Miomir Kecmanovic: il serbo ha eliminato l’olandese Botic van de Zandschulp. Nessuna grande sorpresa negli altri match della parte bassa del tabellone. Taylor Fritz ha fatto grande fatica ma alla fine ha battuto al tie break del terzo il qualificato spagnolo Jaume Munar; lo statunitense affronterà negli ottavi Alex de Minaur (7-6 6-4 a Tommy Paul). Bene anche Andrey Rublev e Hubert Hurkacz: il russo si è imposto 6-3 6-4 su Frances Tiafoe mentre il polacco ha eliminato in due set la wild card Steve Johnson. Fuori Diego Schwartzman, travolto dal servizio del sempreverde John Isner: l’avversario dell’americano al quarto turno sarà Grigor Dimitrov, vincitore in due set sul kazako Alexander Bublik. Tutte le sfide degli ottavi, comprese quelle della parte alta, si disputeranno oggi.

Risultati:

M. Kecmanovic b. B. van de Zandschulp 7-6(3) 7-5

[20] T. Fritz b. [Q] J. Munar 6-4 2-6 7-6(2)

[29] A. de Minaur b. T. Paul 7-6(2) 6-4

[7] A. Rublev b. [28] F. Tiafoe 6-3 6-4

[11] H. Hurkacz b. [WC] S. Johnson 7-6(7) 6-3

[23] J. Isner b. [14] D. Schwartzman 7-5 6-3

[33] G. Dimitrov b. [31] A. Bublik 6-3 6-4