WTA San Pietroburgo: Kontaveit, 17 vittorie consecutive indoor. Ai quarti ha Bencic, bene Sakkari

Cinque vittorie a Ostrava, tante quante ottenute a Mosca e Cluj nell’incredibile finale di stagione del 2021 e ora Anett Kontaveit ne ha messe a segno altre due nei primi turni del WTA 500 di San Pietroburgo.

17 vittorie consecutive per una giocatrice che forse non è ancora glaciale e decisa come qualche mese fa ma non ha neanche avuto una grande mano dai vari sorteggi.

Ha aperto il 2022 con un’ottima semifinale a Sydney dove ha perso un confronto bellissimo mancando però sette match point contro Barbora Krejcikova e poi lo scivolone a Melbourne di fronte a una Clara Tauson che si candida sempre più al ruolo di guastafeste nei grandi tornei, ormai prossima alla top-30, ma che per Kontaveit quel giorno e con una testa di serie accanto mai così alta in uno Slam (n.6) non poteva che bruciare.

L’estone, questa settimana, ha faticato un po’ nel primo turno contro Jil Teichmann (6-3 1-6 6-3) e oggi ha vinto un match molto intenso contro Sorana Cirstea replicando un po’ il loro confronto a Ostrava chiuso anche lì in due set molto tirati. Oggi è stato 6-4 7-5 in favore della numero 2 del seeding, emersa soprattutto grazie ad angoli molto ben trovati da fondo campo tra dritto e rovescio, vincendo due lunghi bracci di ferro nei rispettivi set e strappando i break decisivi sul 5-4 e sul 6-5. Ai quarti ci sarà un incontro ancor più delicato contro Belinda Bencic, che dopo la maratona all’esordio contro Veronica Kudermetova oggi si è proposta in un 6-1 7-6(2) contro Kaia Juvan, rientrando da un break di ritardo nel secondo set.

L’altro quarto di finale già allineato vedrà di fronte la numero 1 del seeding Maria Sakkari (6-2 6-4 contro Ekaterina Alexandrova) ed Elise Mertens, numero 8, che ha battuto 6-4 3-6 6-2 Petra Martic. Nel primo match odierno del tabellone singolare, Elena Rybakina numero 3 del seeding si è imposta 6-2 6-1 contro la qualificata Varvara Gracheva.

Risultati

secondo turno

[1] M. Sakkari b. E. Alexandrova 6-2 6-4

[8] E. Mertens b. P. Martic 6-4 3-6 6-2

[5] B. Bencic b. [Q] K. Juvan 6-1 7-6(2)

[2] A. Kontaveit b. S. Cirstea 6-4 7-5

primo turno

[3] E. Rybakina b. [Q] V. Gracheva 6-2 6-1