WTA Guadalajara: Bronzetti vola al secondo turno. Stephens ferma Fruhvirtova, male Keys

È cominciato il WTA 250 di Guadalajara, nella stessa location dove lo scorso novembre si sono tenute le Finals del massimo circuito internazionale di tennis femminile.

Il torneo, lo scorso anno vinto da Sara Sorribes Tormo (numero 3 del seeding nel 2022) vede anche la partecipazione di Lucia Bronzetti. L’azzurra, sempre più vicina alla top-100, ha colto la terza qualificazione in stagione su altrettanti eventi disputati e, dopo il 500 di Adelaide e l’Australian Open, si misura ora con la speranza di poter fare abbastanza strada.

La romagnola si trova al secondo turno dopo la vittoria per 6-7(3) 6-3 6-3 contro la wild-card Caty McNally. Contro di lei, ora, Marie Bouzkova. La ceca classe 1998 in Messico ha sempre trovato la sua miglior espressione: si è adattata ai campi, alla location, alla lingua, al cibo. Una ceca atipica, che non attacca ma macina chilometri in difesa, alle volte trovandosi molto distante dalla linea di fondo. In Messico ha colto quattro delle 14 finali giocate a tutti i livelli in carriera, perdendo a Monterrey nel 2020 contro Elina Svitolina e proprio a Guadalajara nel 2019 contro Veronika Kudermetova, quando però l’evento era ancora un WTA 125. Da non testa di serie ha superato all’esordio Misaki Doi (numero 7) 4-6 7-5 6-2.

Sloane Stephens, numero 6, ha invece messo fine al cammino di Brenda Fruhvirtova. Nessun miracolo nel match che vedeva l’ex campionessa dello US Open affrontare una che addirittura ha la metà dei suoi anni. Stephens, classe 1993, ha forse impiegato una ventina di minuti prima di alzare il proprio livello tanto che ha persino concesso due palle break nel suo primo turno di battuta. Non c’era però vera chance per Fruhvirtova, classe 2007 e prima della sua annata a qualificarsi per un tabellone principale WTA, che ancora era abbastanza spaesata in campo. Ci sono stati alcuni spunti interessanti, soprattutto una buona resistenza nelle prime fasi col rovescio e il servizio che per quei 20 minuti circa ha retto la pressione, ma quando Sloane ha alzato precisione e qualità si è involata vincendo il primo set con 20 punti su 24 giocati dal 2-1 Fruhvirtova e poi si è involata fino al 4-0 nel secondo, lasciando poi soltanto due game per il 6-2 6-2 conclusivo.

Male, invece, la (grande) amica e connazionale Madison Keys. Accreditata della testa di serie numero 2, la recente semifinalista dell’Australian Open ha avuto troppi alti e bassi nel 6-4 1-6 6-1 in favore di Harmony Tan, brava dal suo punto di vista a complicare la vita a una giocatrice non particolarmente ispirata con giochi di polso continui sul lato del dritto, con vari attacchi in slice e discese a rete repentine. Già adesso, nella parte bassa c’è rimasta una sola testa di serie: la numero 3, e campionessa in carica, Sorribes Tormo.

Risultati

[6] S. Stephens b. [Q] B. Fruhvirtova 6-2 6-2

A. Kalinskaya b. Q. Zheng 6-3 2-6 6-2

M. Bouzkova b. [7] M. Doi 4-6 7-5 6-2

[Q] L. Bronzetti b. [WC] C. McNally 6-7(3) 6-3 6-3

A. K. Schmiedlova b. [5] N. Parrizas Diaz 6-1 6-4

A. Potapova b. L. Tsurenko 6-4 2-2 rit.

Q. Wang b. L. Davis 6-4 6-2

H. Tan b. [2] M. Keys 6-4 1-6 6-1