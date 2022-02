ATP Rotterdam: Musetti ai quarti, battuto Hurkacz

Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il 19enne toscano, numero 63 del mondo, batte il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking ATP e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Per Musetti quello di domani sarà il secondo quarto di finale in un ATP 500 dopo quello di Acapulco 2021, occasione ghiotta visto che ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Botic van de Zandschulp e il qualificato Jiri Lehecka.

Qualificato per i quarti anche Alex de Minaur che ha battuto in tre set McKenzie McDonald. Successo in rimonta per Felix Auger-Aliassime che supera Egor Gerasimov, vince invece l’altro bielorusso Ilya Ivashka: Lloyd Harris si arrende in due set raccogliendo appena cinque giochi. Vincono anche Marton Fucsovics (rimonta su Filip Krajinovic) e Soon Kwon (doppio 6-3 a Gaston). In serata Andy Murray ha battuto in due set Alexander Bublik, reduce dal trionfo di Montpellier.