ATP Rio de Janeiro: Fognini e Sonego dominano all’esordio

Esordio vincente e convincente per Fabio Fognini e Lorenzo Sonego nell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

I due azzurri superano il primo turno grazie ai successi su Facundo Bagnis e Laslo Djere e raggiungono Matteo Berrettini – prima testa di serie e omaggiato di un bye – agli ottavi del torneo carioca. Fognini si è imposto 6-2 6-4 sull’argentino numero 77 del mondo in un’ora e 14 minuti. Il ligure ha dominato il primo set e ha controllato senza problemi nel secondo, con Bagnis che ha annullato tre match point nel nono game per poi cedere nel gioco successivo. Ancora più semplice l’impegno di Sonego contro Djere: il torinese ha lasciato appena due giochi al serbo, un 6-2 6-0 molto pesante con un parziale di 10 game di fila dal 2-2 del primo set.

Fognini tornerà in campo già nella serata di oggi per affrontare negli ottavi il numero 4 del seeding Pablo Carreno Busta; Sonego invece giocherà il suo secondo match giovedì contro un altro serbo, Miomir Kecmanovic, che lo ha eliminato al terzo turno degli Australian Open. L’avversario di Matteo Berrettini, anche lui in campo domani, sarà invece il brasiliano Thiago Monteiro che ha eliminato in rimonta il qualificato argentino Sebastian Baez. Negli altri match della notte sconfitta in tre set per Benoit Paire contro Francisco Cerundolo; avanzano gli spagnoli Albert Ramos-Vinolas e Fernando Verdasco e gli argentini Federico Delbonis e Federico Coria, con quest’ultimo che si è reso protagonista della grande sorpresa di giornata battendo il numero 5 del seeding Garin con un netto 6-2 6-0.

Risultati:

F. Cerundolo b. B. Paire 6-3 4-6 6-2

[WC] T. Monteiro b. [Q] S. Baez 1-6 6-4 6-4

[6] L. Sonego b. L. Djere 6-2 6-0

F. Fognini b. F. Bagnis 6-2 6-4

[8] A. Ramos b. J.I. Londero 6-3 6-4

F. Delbonis b. [Q] D.E. Galan 3-6 6-3 6-2

F. Verdasco b. D. Lajovic 7-6(4) 6-3

F. Coria b. [5] C. Garin 6-2 6-0