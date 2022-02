ATP Pune: occasione sprecata per Musetti e Travaglia

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia nell’ATP 250 di Pune.

I due azzurri cedono rispettivamente a Kamil Majchrzak ed Elias Ymer e con non pochi rimpianti. Il 19enne di Carrara è stato battuto 6-2 6-7(5) 6-4 in due ore e 13 minuti: nel primo set è stato decisivo un break sul 3-2 in favore del polacco, con Musetti che ha perso il servizio dopo essere stato avanti 40-0 e da lì ha è andato in totale affanno. Più equilibrio nel secondo parziale, con l’azzurro bravo a far suo un delicato tie break; nel set decisivo però un break nel nono gioco ha permesso a Majchrzak di prendere il largo verso la sua prima semifinale ATP.

Non è andata meglio a Travaglia, regolato in un’ora e mezza col punteggio di 6-4 7-6(4) dallo svedese proveniente dalle qualificazioni e capace di battere agli ottavi la testa di serie numero 1, il russo Aslan Karatsev. Il tennista ascolano è stato il primo a mettere la testa avanti nel match, ma l’immediato contro break subito nel primo set ha ridato verve a Ymer che sul 4-4 ha strappato nuovamente il servizio al suo avversario per poi chiudere il parziale. Totale equilibrio invece nel secondo set, in cui non si è vista nemmeno una palla break, deciso da un tie break in cui a fare la differenza è stato un punto perso alla battuta dall’italiano.

In semifinale Ymer affronterà il portoghese Joao Sousa, vincitore contro pronostico su Daniel Altmaier (6-2 6-3). Nella parte bassa invece Majchrzak – al debutto assoluto in una semi ATP – se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori, che ha battuto per 6-3 6-4 il ceco Jiri Vesely, detentore del titolo grazie al successo del 2020 (lo scorso anno il torneo fu annullato a causa della pandemia). Dei quattro giocatori rimasti in tabellone, solo Sousa vanta dei titoli ATP in carriera – Kuala Lumpur, Valencia ed Estoril, più altre sette finali – mentre gli altri tre non hanno mai disputato nemmeno una finale.

Risultati:

[Q] E. Ymer b. [8] S. Travaglia 6-4 7-6(4)

J. Sousa b. [5] D. Altmaier 6-2 6-3

[6] E. Ruusuvuori b. [4] J. Vesely 6-3 6-4

K. Majchrzak b. [2] L. Musetti 6-2 6-7(5) 6-4