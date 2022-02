ATP Marsiglia: Travaglia cede a Ivashka

Si conclude agli ottavi il cammino di Stefano Travaglia nel torneo di Marsiglia. Il marchigiano viene battuto 6-1 6-3 in appena 66 minuti dal bielorusso Ilya Ivashka in un match mai davvero in equilibrio. Partenza shock dell’azzurro che in pochi minuti si ritrova sotto 5-0 nel primo set e il sesto game serve solo a rendere il passivo del parziale meno pesante. Maggiore resistenza nel secondo set, ma solo fino al 3-2 Travaglia: da lì in poi è un monologo di Ivashka che chiude la partita vincendo quattro giochi di fila e nei quarti attende uno tra Felix Auger-Aliassime e Jo-Wilfried Tsonga. Negli altri match si segnala il successo di Aslan Karatsev su un Holger Rune molto combattivo; la Francia manda avanti Benjamin Bonzi (battuto Majchrzak) e il redivivo Lucas Pouille (eliminato Griekspoor al terzo). Grande lotta tra Andrey Rublev e Richard Gasquet, a spuntarla è il russo in volata grazie al tie break decisivo vinto per 7 punti a 3.