Atp Dubai, Sinner batte anche Murray e vola ai quarti

Vittoria prestigiosa per Jannik Sinner, che approda nei quarti di finale nel “Duty Free Tennis Championships”, torneo Atp 500 di Dubai, negli Emirati Arabi.

L’azzurro, numero 10 del ranking internazionale e quarta testa di serie del seeding, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open, pochi giorni dopo l’annuncio della separazione da Riccardo Piatti e con il nuovo coach Simone Vagnozzi, si è imposto al secondo turno su Andy Murray, ex numero uno del mondo (ora 89), ovviamente in netta discesa rispetto a qualche anno fa e in gara grazie ad una wild card e trionfatore a Dubai nel 2017. Sinner, migliorato rispetto a ieri, ha vinto con il punteggio di 7-5 6-2.

L’altoatesino sfiderà domani per un posto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, n.11 ATP e quinta testa di serie, amico e compagno di doppi anche in questo torneo.