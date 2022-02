ATP Dubai: il ritorno di Djokovic, al primo turno trova Musetti

Dopo quasi tre mesi di assenza, Novak Djokovic torna in campo e lo farà nell’ATP 500 di Dubai. Il serbo, dopo le polemiche sulla mancata vaccinazione contro il Covid e l’espulsione dall’Australia, fa il suo esordio stagionale nel torneo degli Emirati dove ha trionfato in cinque occasioni. Djokovic – che al termine del torneo rischia di perdere la vetta del ranking ATP – affronterà all’esordio Lorenzo Musetti. Il carrarino, che ha dato forfait a Doha a causa dell’influenza, ha ricevuto una wild card ma il sorteggio non è stato benevolo.

Official ATP Draw! 🤩 pic.twitter.com/w8p7UBBPG1 — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 19, 2022

Sarà il secondo confronto tra i due dopo quello negli ottavi del Roland Garros 2021, quando l’azzurro mise in difficoltà il numero 1 del mondo portandolo al quinto. Nel main draw anche Jannik Sinner, testa di serie numero 4: l’altoatesino affronterà al primo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in quello che sarà il primo torneo del post Piatti e con Simone Vagnozzi nel suo angolo. In caso di successo, Sinner potrebbe affrontare al secondo turno Andy Murray (primo turno contro un qualificato), anche lui omaggiato di una wild card. Il campione dell’edizione 2021, Aslan Karatsev, esordirà invece contro lo statunitense Mackenzie MacDonald e si trova nello stesso quarto di tabellone della testa di serie numero 2 Andrey Rublev.