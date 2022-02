ATP Buenos Aires: Sonego in semifinale, out Fognini

Lorenzo Sonego è in semifinale a Buenos Aires. Il tennista piemontese raggiunge la sua settima “semi” ATP grazie al successo in due set su Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 7-6(4) in poco più di due ore.

Un match reso complicato anche dalle condizioni meteo, con un forte vento a dare non poco fastidio ai due giocatori. Sonego ha vinto un primo set molto equilibrato ottenendo l’unico break proprio sul 5-4, nel secondo invece è scappato sul 4-0 e poi sul 5-2 (senza mai avere match point) prima di farsi rimontare e rinviare il verdetto al tie break in cui si è affermato per 7 punti a 4. Tra Sonego e la sua quinta finale ATP ci sarà un avversario argentino, ma resta ancora da scoprire chi: il quarto di finale tra Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo infatti è stato interrotto sull’1-1 del terzo set e riprenderà quest’oggi.

Niente semifinale invece per Fabio Fognini, battuto con un doppio 6-4 da un Federico Delbonis (decima sfida tra i due, precedenti ora in perfetta parità) che si conferma in ottima forma. Primo parziale deciso dal break arrivato nel primo gioco, con l’argentino bravo a difendere i propri turni di battuta, in particolare un sesto game lungo e con tante occasioni per il ligure. Partenza lenta di Fognini anche nel secondo set in cui, però, l’azzurro era riuscito a recuperare il break di svantaggio salvo perdere nuovamente la battuta nel game successivo. Delbonis affronterà in semifinale il numero 1 del seeding Casper Ruud: il norvegese, grande favorito per la vittoria finale, ha battuto 6-3 6-4 Federico Coria senza troppi problemi.