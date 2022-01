WTA Sydney: Kvitova vince salvando due match point. Bene Badosa e Kontaveit, crolla Kenin

La prima giornata del WTA 500 di Sydney è segnata dal successo in tre ore di Petra Kvitova contro Arantxa Rus.

Un primo turno complicatissimo per la ex numero 2 del mondo, ora addirittura fuori dalle prime 20 del ranking WTA, che ha rimarcato le difficoltà di questo periodo e allo stesso modo ha dato il bel segnale del solito carattere indomito.

3-6 7-6(4) 7-5 il punteggio finale contro Rus, tennista olandese numero 64 del mondo, maturato dopo un primo set dove non è praticamente mai riuscita a rendersi pericolosa. Le condizioni di Sydney sono tra le peggiori per lei, con un grande caldo afoso che le fa riaffiorare ogni volta le grosse difficoltà fisiche in cui entra quando non respira particolarmente bene e il passo diventa molto più pesante. Malgrado questo, perso il primo parziale 6-3, è riuscita a ribaltarla.

Rus non è mai stata veramente incisiva quando avrebbe potuto, facendo emergere anche questa volta la scarsa abitudine ad affrontare top player che già si era vista nel 2020 nel Western & Southern Open di Cincinnati, spostato a New York, quando non ha approfittato delle difficoltà di Serena Williams perdendo soltanto in volata al terzo set. Oggi è stata una situazione simile: già nel secondo ha avuto una lunga serie di game combattuti dal 2-2 al 5-5 con Kvitova scappata avanti 4-2, subito ripresa e Rus che dopo aver salvato due palle break del 5-3 non ha preso a sua volta la chance di 5-4 e perdendo il tie-break senza più un punto dal 4-3 (servizio Kvitova).

Nel terzo set infine le occasioni più ghiotte: Rus ha avuto due match point sul 5-4, malamente sprecati, e con tre game consecutivi la ceca si è presa la vittoria, prima, soffertissima, del 2022. Al prossimo turno avrà Ons Jabeur, al rientro dopo la positività al covid-19, che ha battuto 6-1 6-3 la wild card locale Astra Sharma.

Tra gli altri risultati Anett Kontaveit ha cominciato il 2022 con un comodo 6-3 6-3 ai danni di Shuai Zhang mentre Paula Badosa ha riscattato la sconfitta al primo turno di Adelaide con un 7-6(1) 6-1 ai danni di Aljona Ostapenko.

Risultati

J. Cristian b. [WC] P. Hon 7-6(5) 7-6

[4] A. Kontaveit b. S. Zhang 6-3 6-3

P. Kvitova b. A. Rus 3-6 7-6(4) 7-5

[7] O. Jabeur b. [WC] A. Sharma 6-1 6-3

[5] P. Badosa b. A. Ostapenko 7-6(1) 6-1

D. Kasatkina b. [8] S. Kenin 6-3 6-1