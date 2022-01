WTA Melbourne Summer Set: Halep, esordio vincente. Stosur ai saluti

WTA MELBOURNE SUMMER SET 1

Simona Halep fa un rientro in campo vincente dopo un 2021 per lei rovinato dai tanti problemi fisici. La rumena, uscita nel luglio scorso dalla top-10 dopo oltre sette anni, ha scelto il WTA 250 di Melbourne per provare a prendere ritmo in vista dell’Australian Open. Sorteggiata nel Melbourne Summer Series 1 ha superato all’esordio la qualificata Destanee Aiava 6-4 6-2.

La sfida di per sé non presentava enormi problemi alla rumena, abituata ad affrontare giocatrici potenti e avvantaggiata qui dalla differente mobilità della giocatrice australiana di origini samoane. Le due si erano affrontate all’Australian Open del 2018, nel primo turno, e vinse sempre Halep in un match che verrà ricordato però per la brutta storta alla caviglia che subì la ex numero 1 del mondo, da lì costretta a giocare quello Slam con un problema fisico che di fatto non passò mai e peggiorò di turno in turno fino a quando le sue condizioni dopo la finale persa contro Caroline Wozniacki furono tali addirittura da vederla trascinata in ospedale tra il forte dolore e un principio di disidratazione.

Oggi bisognava per lei soprattutto mettere in moto le gambe. Primo match dell’anno, tante incognite sue, ma nel complesso ha da subito mostrato come potesse smorzare la pericolosità dell’avversaria per girare lo scambio a proprio favore. Non ha concretizzato un iniziale break di vantaggio, ma sul 4-4 ha vinto un secondo game in risposta riuscendo poi a chiudere il set. Nel secondo parziale è andata via molto più facilmente. Al secondo turno affronterà la connazionale Elena Gabriela Ruse, impostasi 6-3 6-2 contro la wild card locale Arina Rodionova.

Risultati

C. Burel b. S. Zhang 6-3 7-6(6)

[3] V. Kudermetova b. [Q] V. Kuzmova 7-6(4) 7-6(3)

M. Brengle b. [Q] N. Hibino 7-6(3) 7-6(4)

A. Potapova b. [WC] L. Cabrera 5-7 6-2 6-2

[Q] A. Bondar b. [8] K. Siniakova 7-5 7-6(8)

A. Konjuh b. [7] T. Martincova 6-4 6-4

[Q] Q. Zheng b. [LL] M. Hontama 4-6 6-2 6-3

[Q] L. Pattinama Kerkhove b. [WC] S. Mendez 6-3 6-4

[2] S. Halep b. [Q] D. Aiava 6-4 6-2

MELBOURNE SUMMER SET 2

Nel secondo torneo WTA 250 in corso questa settimana a Melbourne siamo di fronte a una delle ultime partite della carriera di singolare di Samantha Stosur. La campionessa australiana è arrivata al passo d’addio e ha dichiarato che il prossimo Australian Open sarà l’ultimo della carriera, poi arriverà al termine del 2022 giocando soltanto in doppio. Oggi, in tabellone con una wild-card, ha perso 7-6(5) 7-6(5) contro Lin Zhu.

Risutati

[3] D. Kasatkina b. [Q] A. Kalinskaya 6-1 3-0 ritiro

M. Keys b. [Q] H. Dart 6-3 7-6(2)

N. Parrizas Diaz b. [WC] E. Perez 6-0 6-3

[Q] C. Liu b. [8] M. Kostyuk 4-6 6-4 6-3

[Q] K. Rakhimova b. G. Minnen 7-5 7-5

L. Zhu b. [WC] S. Stosur 7-6(5) 7-6(5)

R. Peterson b. [WC] A. Sharma 6-1 3-6 6-2

[Q] A. Sasnovich b. [LL] X. Wang 6-4 6-2