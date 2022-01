WTA Melbourne 2: Paolini si ferma contro Begu, Kasatkina rompe il tabù Keys

Finisce al secondo turno del WTA 250 di Melbourne, uno dei due eventi rinominati Melbourne Summer Set, il cammino di Jasmine Paolini che dopo il successo all’esordio contro Anna Karolina Schmiedlova ha visto la strada sbarrata contro Irina Camelia Begu.

La rumena al primo turno aveva compiuto una piccola impresa battendo la numero 1 del seeding Jessica Pegula, entrata in top-20 al termine del 2021, e oggi ha confermato quel risultato con un 3-6 6-2 6-3 in due ore di gioco.

Partita molto dura a livello fisico, entrambe le giocatrici sono arrivate alle fasi finali che sono apparse molto affaticate. Paolini cercava di essere abbastanza offensiva quando aveva chance, ma spesso lasciava tanto campo alla sua avversaria. Nel parziale decisivo aveva recuperato un break di ritardo sul 2-4, ma non è riuscita nell’aggancio e ha dato a Begu la chance di servire per chiudere l’incontro, cosa puntualmente avvenuta. Da notare, per come entrambe fossero al limite della benzina, che la rumena è rimasta seduta, allungata, sulla propria sedia ben oltre la fine del match e ben oltre l’uscita di Paolini dal campo. Sembrava doversi re-idratare e qualcuno del suo team è entrato in campo per aiutarla a uscire tenendo la sua borsa sulla schiena.

Begu al prossimo turno affronterà Amanda Anisimova, che dopo un esordio abbastanza complicato contro Alison van Uytvanck (6-7 6-1 7-5) oggi ha avuto vita molto più agevole contro un’altra rumena: Sorana Cirstea. 6-4 6-1 il punteggio alla numero 5 del seeding e primo passo in una stagione che vuole vederla al riscatto. L’altro risultato ottenuto prima della sospensione per pioggia è l’importante vittoria di Daria Kasatkina contro Madison Keys, la prima in carriera dopo sette sconfitte consecutive. Un 7-6(4) 2-6 6-3 accompagnato anche da qualche fastidio alla spalla, ma una chiusura arrivata con un servizio vincente e la faccia di chi non sembrava più di tanto convinta di essere veramente riuscita a sfatare un vero tabù. La statunitense, invece, crollerà ancor di più nel ranking quando già adesso era ai margini delle prime 50: questa settimana, infatti, le scadono i punti del torneo WTA 500 di Brisbane del 2020 quando raggiunse la finale.

Risultati

I. C. Begu b. J. Paolini 3-6 6-2 6-3

A. Anisimova b. [5] S. Cirstea 6-4 6-1

[3] D. Kasatkina b. M. Keys 7-6(4) 2-6 6-3

N. Parrizas Diaz vs [Q] C. Liu

[7] A. Li vs A. Sevastova

[Q] K. Rakhimova b. [4] S. Sorribes Tormo 7-6(3) 6-4

[6] C. Tauson b. L. Zhu 6-1 6-0

[Q] A. Sasnovich b. R. Peterson 6-4 6-2